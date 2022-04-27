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Зірки "Кадетів" та ексзять Пугачової: ганебний список артистів-рашистів, які підтримують війну

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 15:03
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Більшість російських зірок занадто переживають за свою кар'єру в Росії, тому готові підтримувати будь-яку маячню Кремля, щоб триматися на плаву
У Мережі з'явився список російських зірок, які підтримують путінський режим
У Мережі з'явився список російських зірок, які підтримують путінський режим / Фото: Скріншот з YouTube

Прибічники опозиціонера Олексія Навального склали перелік російських артистів, які підтримують війну в Україні Це не лише Микола Басков, Поліна Гагаріна, Григорій Лепс, Олег Газманов та Іван Охлобистін, який хоче воювати за рашистів.

Путінський режим підтримують: колишній зять Алли Пугачової Володимир Пресняков, зірки "Кадетів" Борис Корчевніков та Кирило Ємельянов, зірка "Татових доньок" Олександр Олешко, Олександр Маршалл, Сергій Лазарєв, Наталія Подольська, продюсер Діми Білана – Яна Рудковська, Аніта Цой, Леонід Якубович, соліст гурту "Руки Вверх" Сергій Жуков, Лев Лещенко та багато інших.

Більшість цих артистів не тільки роблять заяви на підтримку політики Кремля, а й виступають на решистських концертах.

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Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу почали робити чорні списки зірок-рашистів. У Латвії вже заборонили в'їзд Баскову, Расторгуєву, Гагаріній. В Німеччині скасували концерт улюбленого гурту Путіна "Любе".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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