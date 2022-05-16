Меган Фокс понівечила дорогий комбінезон заради сексу з нареченим і розповіла про це всьому світу

Знаменита голлівудська актриса зізналася, що їй довелося зіпсувати вбрання для вечірки Billboard Music Awards заради того, щоб пізніше зайнятися коханням зі своїм нареченим

Меган Фокс поділилася фактом зі свого інтимного життя, який збентежив її фанатів

Меган Фокс і Колсон Бейкера (Machine Gun Kelly) називають однією з найдивніших парачок Голлівуду. Нещодавно вони заявили, що п'ють кров одне одного, а тепер Меган поділилася подробицями їхнього з Колсоном інтимного життя.

Учора Machine Gun Kelly виступив на одній із найпопулярніших музичних премій Billboard Music Award. Звісно, Меган супроводжувала його на заході. Одним із її нарядів був синій кімбінезон. Фокс і Бейкер влаштували фотосесію – на кадрах актриса позувала саме у вбранні, про яке йдеться.

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Знімки Меган опублікувала в Instagram і додала скріншот її листування зі стилістом, що створювала образ.

Чи дороге це блакитне вбрання, тому що ми щойно вирізали дірку в районі промежини, щоб зайнятися сексом, – поцікавилася у стиліста Меган.

У відповідь на це повідомлення стиліст відповів, додавши веселі емодзі:

Ненавиджу тебе :) Я зашию його.

Скріншот: Instagram

Як пише Daily Mail, стиліст, який працює з Меган, підбирає вбрання таким знаменитостям, як Хейлі Бібер та Сіара – звідси можна припустити, що вбрання було аж ніяк не дешеве.

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У коментарях до посту багато шанувальників Меган Фокс були шоковані такою відвертістю і поцікавилися в актриси, навіщо вона поділилася цією інформацією:

"Іспанський сором. Ми вже всі зрозуміли, ти постійно займаєшся сексом, але не варто робити цьому рекламу"

"Нам не потрібно було знати, що ти і Machine Gun Kelly робили в цьому вбранні"

"Меган, у тебе троє дітей, чому ти робиш пост про те, як вирізала дірку на місці промежини?"

"Огидно"

"Люблю тебе, але нам не варто було про це знати"

"Деякі речі не призначені для публікації, Меган"

Скріншот: Instagram

Фокс ніяк не відповіла своїм підписникам, яких у неї понад 20 мільйонів.

Раніше фани Меган і Колсона припустили, що пара розлучилася – все через один момент, який потрапив на відео.