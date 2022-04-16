Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Хіт Могилевської

ВІА Гра - все?

Міккі Рурк з нами

Заручини Лопес

Відміна Сабурова

Лоліта біжить з РФ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Весілля не буде? У Мережі переживають за стосунки Меган Фокс та її нареченого

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 09:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фанати екстравагантної парочки б'ють на сполох після витівки Меган на червоній доріжці
Меган Фокс спровокувала чутки про розставання з Machine Gun Kelly
Меган Фокс спровокувала чутки про розставання з Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images, Instagram

Пару Меган Фокс та репера Machine Gun Kelly вважають однією з найгарячіших парочок в шоубізі. Вони не розлучні з 2020 року. Крім того, цьогоріч бойфренд акторки нарешті освідчився їй. Однак схоже, що шлюб закоханих може піти нанівець! У Мережі помітили тривожний знак у стосунках Меган та її нареченого.

Днями зірки відвідали премію Daily Front Row Awards. І все б нічого, якби не один інцидент.

Реклама

Меган Фокс та Machine Gun Kelly разом позували на червоній доріжці та усміхалися на камеру. Але, коли музикант спробував поцілувати кохану – вона не відповіла взаємністю і публічно відсторонилася від нього. Ба більше, акторка виглядала дещо роздратовонаю, а її наречений – вкрай розгублено. Цього не помітити не можливо.

Відео з незручним моментом поширилося Мережею. Багато користувачів висловлюють свої переживання за стосунки закоханих та припускають, що їхнього довгоочікуваного весілля може і не бути.

Реклама

Нагадаємо, заради репера Меган Фокс розлучилася з Брайаном Остіном Гріном. У експодружжя є троє дітей.

Machine Gun Kelly та Меган Фокс познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі". Вони завжди разом відвідують світські заходи і знаходяться в центрі уваги.

Раніше ми розповідали, як акторка допомагає бойфренду впоратися з наркозалежністю.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти