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Меган Фокс изуродовала дорогой комбинезон ради секса с женихом и рассказала об этом всему миру

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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16 мая, 18:32
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Знаменитая голливудская актриса призналась, что ей пришлось испортить наряд для вечеринки Billboard Music Awards ради того, чтобы позже заняться любовью со своим возлюбленным
Меган Фокс поделилась фактом из своей интимной жизни, который смутил ее фанатов
Меган Фокс поделилась фактом из своей интимной жизни, который смутил ее фанатов / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс и Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly) называют одной из самых странных парочек Голливуда. Недавно они заявили, что пьют кровь друг друга, а теперь Меган поделилась подробностями их с Колсоном интимной жизни.

Вчера Machine Gun Kelly выступил на одной из самых популярнх музыкальных премий – Billboard Music Award. Конечно же, Меган сопровождала его на мероприятии. Одним из ее нарядов был синий кимбинезон. Фокс и Бэйкер устроили фотосессию – на кадрах актриса позировала именно в наряде, о котором идет речь.

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Снимки Меган опубликовала в Instagram и добавила скриншот ее переписки со стилистом, которая создавала образ.

Дорогой ли этот голубой наряд, потому что мы только что вырезали дыру в районе промежности, чтобы заняться сексом, – поинтересовалась у стилиста Меган.

В ответ на это сообщение стилист ответил, добавив веселые эмодзи:

Ненавижу тебя :) Я зашью его.

Скриншот: Instagram

Как пишет Daily Mail, стилист, который работает с Меган, подбирает наряды таким знаменитостям, как Хейли Бибер и Сиаре – отсюда можно предположить, что наряд был отнюдь не дешевый.

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В комментариях к посту многие поклонники Меган Фокс были шокированы такой откровенностью и поинтересовались у актрисы, зачем она поделилась этой информацией:

  • "Испанский стыд. Мы уже все поняли, ты постоянно занимаешься сексом, но не стоит делать этому рекламу"
  • "Нам не нужно было знать, что ты и Machine Gun Kelly делали в этом наряде"
  • "Меган, у тебя трое детей, почему ты делаешь пост про то, как вырезала дыру на месте промежности?"
  • "Отвратительно"
  • "Люблю тебя, но нам не стоило об этом знать"
  • "Некоторые вещи не предназначены для публикации, Меган"
Скриншот: Instagram

Фокс никак не ответила своим подписчикам, которых у нее, к слову, более 20 миллонов.

Ранее фаны Меган и Колсона предположили, что пара рассталась – все из-за одного момента, который попал на видео.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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