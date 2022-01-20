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На Алека Болдвіна після смерті Гатчінс подали позов до суду на 25 мільйонів доларів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 10:57
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Голлівудському актору знову загрожує судовий розгляд. Цього разу позов на знаменитість подала сім'я військового, який загинув в Афганістані
Алек Болдвін
Алек Болдвін / Фото: Getty Images

Алек Болдвін тепер усіляко намагається боротися з негативною критикою та хвилею хейту. В одному зі своїх відео у соцмережах він заявив, що не дозволить зламати себе.

Проте нещодавно на актора подали в суду за наклеп із проханням компенсації у 25 мільйонів доларів. Позов надійшов від сім'ї 20-річного піхотинця Райлі Макколлума, який разом зі своїми товаришами загинув в Афганістані минулого року.

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Видання People повідомило, що рідні загиблого звинувачують Болдвіна в тому, що той хибно звинуватив їх в участі у заворушеннях у Вашингтоні, які були в 2021 році. Під час протестів натовп людей, які підтримували Дональда Трампа, вдерся в Капітолій.

До цього Болдвін познайомився із сестрою Райлі в соцмережах і запропонував їй допомогу після загибелі брата. Актор переказав 5 тисяч доларів для вдови Макколума та його дитини.

Але згодом Болдвін опублікував на своїй сторінці фото дівчини біля пам'ятника Вашингтону, зроблене в день протестів, і написав агресивний пост. У своїй публікації актор назвав сестру загиблого хлопця заколотницею.

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Пост знаменитості взрушив громадськість, і сім'я Макколума почала отримувати численні погрози.

І хоча публікацію Болдвін згодом видалив, сім'я солдата пережила серйозний стрес і вирішила позиватися до голлівудської зірки.

У своєму позові дівчина заявила, що відвідувала мітинг біля стін уряду, але не була його учасницею. Її слова підтвердили співробітники ФБР, які допитали сестру солдата та провели розслідування.

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Нещодавно батько вбитої українки Галини Гатчінс повідомив, що Алек Болдвін частково винен у тому, що вистрілив.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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