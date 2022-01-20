На Алека Болдуина после смерти Хатчинс подали иск в суд на 25 миллионов долларов

Голливудскому актера снова грозит судебное разбирательство. На этот раз иск на знаменитость подала семья военного, погибшего в Афганистане

Алек Болдуин / Фото: Getty Images

Алек Болдуин сейчас всячески старается бороться с негативной критикой и волной хейта в своей адрес. В одном из своих видео в соцсетях он заявил, что не позволит сломать себя.

Однако недавно на актера подали в суд из-за клеветы с просьбой компенсации в размере 25 миллионов долларов. Иск поступил от семьи 20-летнего пехотинца Райли Макколлума, который вместе со своими товарищами погиб в Афганистане в прошлом году.

Реклама

Издание People сообщило, что родные погибшего парня обвиняют Болдуина в том, что тот сложно обвинил их в участии в беспорядках в Вашингтоне, которые произошли в 2021. Во время протестов толпа людей поддержала Дональда Трампа и ворвалась в Капитолий.

До этого Болудин познакомился с сестрой Райли в соцсетях и предложил ей помощь после гибели брата. Актер перевел 5 тысяч долларов для вдовы Макколума и его ребенка.

Но спустя некоторое время Болудин опубликовал фото девушки у памятника Вашингтону, сделанное в день протестов, на своей странице и написал агрессивный пост. В своей публикации актер назвал сестру погибшего парня мятежницей.

Реклама

Пост знаменитости всколыхнул общественность и семья Макколума стала получать многочисленные угрозы от сторонников Дональда Трампа.

И хотя публикацию Болдуин со временем удалил, семья солдата пережила серьезный стресс и решила судиться с голливудской звездой.

В своем иске девушка заявила, что она посещала митинг у стен правительства но не была его участницей. Ее слова подтвердили сотрудники ФБР, которые допросили сестру солдата и провели расследование.

Реклама

Недавно отец убитой украинки Галины Хатчинс сообщил, что Алек Болдуин частично виноват в том, что выстрелил.