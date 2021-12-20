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"Алек Болдвін частково винен у тому, що вистрілив" – заява батька вбитої Галини Гатчінс

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 12:50
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Минуло декілька місяців з дня загибелі операторки Галини Гатчінс. Однак чимало питань у цій трагедії досі не закриті, що і турбує батька загиблої українки
Анатолій Андросович вперше прокоментував загибель доньки Галини Гатчінс.
Анатолій Андросович вперше прокоментував загибель доньки Галини Гатчінс. / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins

Батько вбитої Галини Гатчінс – Анатолій Андросович вважає, що Алек Болдвін "частково винен" у загибелі операторки під час зйомок вестерна "Іржа". Нагадаємо, сам актор раніше заявляв про свою невинність.

Болдвін розповідав, що він нібито не натискав на курок пістолета того дня і, тим більше, не цілився у членів знімальної групи. Водночас ніяких подробиць про те, що ж стало причиною пострілу актор не назвав.

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Проте батько Гатчінс упевнений, що Алек усе-таки натиснув на курок та здійснив постріл, який і вбив його доньку та ранив режисера Джоела Соузу, про це пише The Sun.

Алек Болдвін не відчуває провини за смерть Галини Гатчінс
Алек Болдвін не відчуває провини за смерть Галини Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

61-річний Анатолій Андросович заявив, що "не може зрозуміти поведінку" голлівудської зірки та чому він не несе відповідальності за скоєне.

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Мені ясно, що Болдвін здійснив постріл із руки, тому мені важко зрозуміти, чому він не може нести часткову відповідальність за смерть моєї доньки, – сказав чоловік.

На думку батька Галини Гатчінс, Болдвін натиснув на курок, однак публічно він такий факт заперечує.

Револьвер – це такий пістолет, який не стріляє до натискання на спусковий гачок, і Алек частково винен у тому, що вистрілив, – заявив Анатолій.

Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс
Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Також Андросович розповів, як зараз почувається дев'ятирічний син Галини – Андрос, який живе з батьком, адвокатом Метью Гатчінсом.

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За словами чоловіка, хлопчик тяжко переживає смерть мами. Сам Анатолій переживає, що онук може "ніколи не одужати" від того, що трапилось.

Андрос повільно повертається до життя, але це величезний удар для нас, – сказав батько загиблої.

Нагадаємо, 21 жовтня Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза під час репетиції сцени зі зброєю на знімальному майданчику. Що відомо про загиблу українку – читайте у нашому матеріалі.

Правоохоронці розпочали розслідування справи, аби з'ясувати, чому зброя була заряджена справжніми патронами. До слова, слідство все ще триває і зараз детективи отримали ордер на перевірку телефону Болдвіна.

Раніше зброярка фільму "Іржа" назвала свою версію смерті Гатчінс. За словами дівчини, у гвинтівці були холості набої і вона перевіряла револьвер у день трагедії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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