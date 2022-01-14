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Майже ніколи не розлучалися: історія кохання Андрія Мягкова та Анастасії Вознесенської

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 січня, 14:38
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Анастасія Вознесенська та Андрія Мягков прожили у шлюбі 58 років. Рідко яка акторська пара може похвалитися одним шлюбом на все життя
Анастасія Вознесенська та Андрія Мягков прожили у шлюбі 58 років
Анастасія Вознесенська та Андрія Мягков прожили у шлюбі 58 років / Фото: скриншот

Сьогодні стало відомо про смерть Анастасії Вознесенської . Вона пережила свого чоловіка лише на 11 місяців. Розповідаємо дивовижну історію їхнього кохання.

Вони познайомилися під час навчання у Школі-студії МХАТ. Він був найстаршим на курсі, а вона наймолодшою. Як зізнавався Мягков, він з першого погляду закохався у Вознесенську.

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Жодної дружби, жодних залицянь. Побачив і зрозумів, що іншого не може бути, – згадував артист

Самій же Вознесенській потрібен час, щоб зрозуміти, що М'яков той самий.

Я іноді вдивлялася в нього по-дитячому уважно і думала: що, я з цією людиною все життя має бути? І думала: ні, ні, ні, певно, якісь будуть у мене ще варіанти, – думала актриса.

Все ж таки актору вдалося домогтися прихильності Анастасії і незабаром вона вже не могла нікого поруч із собою уявити, крім нього.

М'яков та Вознесенська одружилися під час навчання на другому курсі і з того часу не розлучалися. Друзі їх жартома називали сіамськими близнюками.

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/ Фото: скриншот

Завдяки ролі радистки у фільмі "Майор Вихор" зіркою у парі була саме Анастасія. Мягков був у тіні своєї дружини, але ніколи через це не переживав. Вознесенська ж підтримувала чоловіка і намагалася допомогти йому реалізуватися – в якому проєкті вона би не працювала, завжди вибивала роль М'ягкову.

Однак після виходу "Іронії долі або з Легкою парою" ситуація змінилася. Актора почали впізнавати на вулиці, а шанувальниці завалювали його захопленими листами, але мудра дружина все розуміла і не влаштовувала сцен ревнощів Андрія Мягкова.

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У цей час Анастасія втрачала популярність, і чоловік намагався її допомогти. Він навіть відмовлявся від зйомок, якщо дружину у фільм не брали.

/ Фото: скріншот

90-х років акторська кар'єра Вознесенської поступово зійшла нанівець. Через нереалізованість, відсутність ролей Анастасія почала сильно пити. Кілька разів з'являлася у театрі у нетверезому стані. Андрій М'ягков не кидав дружину і був поруч, допоміг їй впоратися зі згубною звичкою.

У фільмах актор грав сором'язливих і скромних героїв, у житті ж був рішучою людиною. У сім'ї він вважався головним, але дружину любив і готовий був заради неї на все. Колись Вознесенська поскаржилася, що не може знайти цікавого детектива почитати. Мягков спеціально для неї засів за письменство. Незабаром він написав три книги, одна з яких екранізована.

Чому Анастасія Вознесенська та Андрій Мягков не мали дітей

Довгий час зірка радянських фільмів уникала цієї особистої теми. Лише через довгий час актор сказав, що бездітності – це робота, якій вони присвятили все своє життя.

Своїх не довелося мати саме через професію. Своє життя якось мимоволі йде на другий план, ти про нього менше думаєш.

Анастасія також коментувала тему дітей.

Ми не будували своє життя поза театром і без театру. Ми хотіли звичайно, але очевидно не такою мірою, як люди хочуть і мають. Сказати, що це нас якось травмувало не можу, бо я не знаю іншого життя, мені нема з чим порівнювати

М'яков та Вознесенська були однією з найзакритіших пар. Вони воліли рідко давати інтерв'ю і не відвідували світських заходів.

/ Фото: Instagram

Андрія Мягкова часто питали секрету міцного шлюбу, а він цьому дивувався.

Нема секрету міцного шлюбу. Треба любити. Треба щоб було щире бажання зробити для людини щось приємне. Потрібно, щоб не бачилося можливості існувати без цієї людини. Ось і все, більше нічого не потрібне. І тоді буде шлюб назавжди

Анастасія Вознесенська була поруч із чоловіком до останньої хвилини. Актор помер 18 лютого 2021 року на руках дружини.

Раніше ми розповідали історію кохання Леоніда Куравльова та його дружини.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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