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Рок-легенда Оззі Осборн готується до серйозної операції, яка визначить його подальше життя

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 червня, 09:40
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Дружина британського рокера Шерон розповіла, що хірургічна процедура відбудеться вже сьогодні, 13 червня, у Лос-Анджелесі
У Оззі Осборна запланована серйозна операція
У Оззі Осборна запланована серйозна операція / Фото: Getty Images

У 2020 році стало відомо, що Оззі Осборн страждає від хвороби Паркінсона – це захворювання ще називають тремтливий параліч, внаслідок якого уражаються нейронні клітини головного мозку. Свого часу цю недугу приписували Софії Ротару. Також відомо, що музикант має проблеми зі здоров'ям через важку травму, отриману під час падіння вдома три роки тому.

Дружина рок-музиканта Шерон пояснила, що через пандемію коронавірусу довелось відкласти лікування чоловіка у швейцарській клініці, куди він мав відправитись. Нині ж артист готується перенести операцію, яка "вирішить подальше його життя", повідомляє Daily Mail.

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Оззі Осборн з дружиною
Оззі Осборн з дружиною

У травні в одному з інтерв'ю Оззі Осборн сказав, що це буде операція на шиї.

Останнім часом я не можу нормально ходити. У мене фізіотерапія щоранку. Мені трохи краще, але далеко не так, як хотілося б, щоб повернутися до живих виступів, – ділився співак.

Шерон на ТБ-шоу TalkTV повідомила, що їде з Лондона до Лос-Анджелеса, щоб бути поруч біля чоловіка під час операції.

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Я маю бути там, і це дійсно визначить все його подальше життя. Ще у нашого сина Джека приблизно через три тижні має народитися донька, а ще скоро 40 річниця нашого весілля, – розповіла дружина Оззі.

Останні 25 років пара жила в Лос-Анджелесі. Але після операції Шерон та Оззі Осборн планують повернутись до Великої Британії. До речі, там подружжя подало заявку на отримання дозволу на будівництво реабілітаційного крила у своєму будинку.

Окрім того, Осборн планує розташувати у своєму будинку студію здоров’я та фізичних вправ, а також оранжерею біля басейну та садову кімнату.

Коротко про Оззі Осборна

73-річний рок-музикант – один з засновників та учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу хард-року та хеві-металу. Оззі називають "Хрещеним батьком хеві-металу".

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Як член гурту Black Sabbath Осборн внесений до Зали слави рок-н-ролу США, а до Зали слави британської музики він входить і як учасник гурту, і як сольний виконавець.

4 липня 1982 року артист одружився з Шерон Осборн. Вона займається всіма справами та розкладом свого чоловіка. У них є троє дітей – доньки Емі та Келлі та син Джек. Також у нього є двоє спадкоємців від першого шлюбу.

Сімейство Осборнів
Сімейство Осборнів / Фото: Getty Images

У 2003 році Оззі отримав травми, впавши з квадроцикла, що спричинило скасування концертів. Йому вставили металеві хребці. А у 2019 році концерти було скасовано та перенесено на рік у зв'язку зі зміщенням металевих хребців.

Раніше ми повідомляли, що Оззі Осборн з дружиною вирішили поселити українських біженців у своєму особняку, але виникла проблема.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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