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"Русские, мы все прос*али": гурт "Ногу Свело!" у новій пісні висміяла зомбованих росіян

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 15:47
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Музиканти в пісні використовували всі гачки російської пропаганди, якою напихають людей по телевізору
Відома рок-група заспівала про крах Росії, до якого веде їхня війна в Україні
Відома рок-група заспівала про крах Росії, до якого веде їхня війна в Україні

Російський рок-гурт "Ногу Свело!" сьогодні презентувала нову пісню під назвою "Покоління Z". У ролику артисти спробували розповісти, як пропагандисти смикають за ниточки та знищують інтелект у росіян, вказали на міфи, які використовує кривава російська влада, виправдовуючи війну в Україні.

У тексті пісні також йдеться про те, що росіяни "дичали" і готові "порвати зубами за право залишитися рабами", поки Кремль своїми рішеннями вбиває народ.

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У відео фронтмен Максим Покровський сидить біля багаття, а довкола нього спливають коментарі зомбованих пропагандою росіян.

Просимо всіх наших однодумців не ображатись: у відео ми використовуємо коментарі тих, хто мало що розуміє і не звик використати свою голову за призначенням. Просто наше відео саме про це,

- йдеться в описі відео.

Максим Покровський / відеоскриншот

Кліп "Ногу Свело!" – "Поколение Z" доступне для перегляду далі в ролику.

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Текст пісні "Ногу Свело!" – "Поколение Z"

*Поколение Z*
Русские, мы все просрали...
А было так хорошо в начале:
Большая страна и демократия,
Нефтяная труба,
*бать ее.

Русские, мы одичали,
Но были не так опасны,
Пока мычали.
А теперь готовы порвать зубами
За право умереть рабами.

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Русские, мы все просрали...
Допинг-контроль, олимпийские медали,
"Северный поток" газовый
Висит как *ондон многоразовый.

Русские!
Нас свои истребляют
И походу употребляют,
Ведут в никуда кривыми дорогами,
Зовут "овощами" и "бандерлогами".

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.

Отдельно замечу для тех, кто не в теме:
"Мартышка и очки" – это в нашей звездной системе
Басня была такая в почете.
Да, по х*ю, вы не поймете...
Мы ее учили в школе,
И еще про "Русское поле",
И о том, что Крым – это часть Украины,
Мы – не рабы, рабы – не мы.

Русские, вас не кто не хочет завоевать!
На вас никто не д*очит, вашу мать!
Успокойтесь!
Лучше самих себя побойтесь!

Отдельно замечу для тех, кто не в теме:
Я не с этими и не с теми.
Я сам по себе.
Таким и останусь.
А кто недоволен, идите в анус!

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.

***Разговор русского военнопленного с матерью:
- Я попал в плен сейчас. Мы приехали, они нас обманули.
- Как обманули? Ваня! Вань, ты чо говоришь!? Какие тела!?
- Ну... их тела...
- Ты Родину защищал!
- Нет никакой Родины...***

Русские, нас припугнули
Гейропой, Пиндосией...
Ну и х*йли?
Годок, другой и Сибирь пустая
Станет провинцией Китая.

Где же великие Х, У, Й?
Мы между ног заглянули украдкою.
Поздно метаться! Их больше нет!
Вот алфавит поколения Z!

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.

Русские! Присоединяйтесь!
И оставаться людьми не стесняйтесь!
Хватит дома называть берлогами,
Быть овощами и бандерлогами!

До речі, цього тижня зачарувала проникливим виконанням пісні "Рідна мати моя" Злата Огневич.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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