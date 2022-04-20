"Русские, мы все прос*али": гурт "Ногу Свело!" у новій пісні висміяла зомбованих росіян

Російський рок-гурт "Ногу Свело!" сьогодні презентувала нову пісню під назвою "Покоління Z". У ролику артисти спробували розповісти, як пропагандисти смикають за ниточки та знищують інтелект у росіян, вказали на міфи, які використовує кривава російська влада, виправдовуючи війну в Україні.
У тексті пісні також йдеться про те, що росіяни "дичали" і готові "порвати зубами за право залишитися рабами", поки Кремль своїми рішеннями вбиває народ.
У відео фронтмен Максим Покровський сидить біля багаття, а довкола нього спливають коментарі зомбованих пропагандою росіян.
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Просимо всіх наших однодумців не ображатись: у відео ми використовуємо коментарі тих, хто мало що розуміє і не звик використати свою голову за призначенням. Просто наше відео саме про це,
- йдеться в описі відео.
Кліп "Ногу Свело!" – "Поколение Z" доступне для перегляду далі в ролику.
Текст пісні "Ногу Свело!" – "Поколение Z"
*Поколение Z*
Русские, мы все просрали...
А было так хорошо в начале:
Большая страна и демократия,
Нефтяная труба,
*бать ее.
Русские, мы одичали,
Но были не так опасны,
Пока мычали.
А теперь готовы порвать зубами
За право умереть рабами.
Русские, мы все просрали...
Допинг-контроль, олимпийские медали,
"Северный поток" газовый
Висит как *ондон многоразовый.
Русские!
Нас свои истребляют
И походу употребляют,
Ведут в никуда кривыми дорогами,
Зовут "овощами" и "бандерлогами".
"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.
Отдельно замечу для тех, кто не в теме:
"Мартышка и очки" – это в нашей звездной системе
Басня была такая в почете.
Да, по х*ю, вы не поймете...
Мы ее учили в школе,
И еще про "Русское поле",
И о том, что Крым – это часть Украины,
Мы – не рабы, рабы – не мы.
Русские, вас не кто не хочет завоевать!
На вас никто не д*очит, вашу мать!
Успокойтесь!
Лучше самих себя побойтесь!
Отдельно замечу для тех, кто не в теме:
Я не с этими и не с теми.
Я сам по себе.
Таким и останусь.
А кто недоволен, идите в анус!
"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.
***Разговор русского военнопленного с матерью:
- Я попал в плен сейчас. Мы приехали, они нас обманули.
- Как обманули? Ваня! Вань, ты чо говоришь!? Какие тела!?
- Ну... их тела...
- Ты Родину защищал!
- Нет никакой Родины...***
Русские, нас припугнули
Гейропой, Пиндосией...
Ну и х*йли?
Годок, другой и Сибирь пустая
Станет провинцией Китая.
Где же великие Х, У, Й?
Мы между ног заглянули украдкою.
Поздно метаться! Их больше нет!
Вот алфавит поколения Z!
"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.
"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.
Русские! Присоединяйтесь!
И оставаться людьми не стесняйтесь!
Хватит дома называть берлогами,
Быть овощами и бандерлогами!
До речі, цього тижня зачарувала проникливим виконанням пісні "Рідна мати моя" Злата Огневич.
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