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"Русские, мы все прос*али": группа "Ногу Свело!" в новой песне высмеяла зомбированных россиян

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 15:47
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Музыканты в песне использовали все крючки российской пропаганды, которой пичкают людей по телевизору
Известная рок-группа спела о крахе России, к которому ведет их война в Украине
Известная рок-группа спела о крахе России, к которому ведет их война в Украине

Российская рок-группа "Ногу Свело!" сегодня презентовала новую песню под названием "Поколение Z". В ролике артисты попытались рассказать, как пропагандисты дергают за ниточки и уничтожают интеллект у россиян, указали на мифы, которые использует кровавая российская власть, оправдывая войну в Украине.

В тексте песни также говорится, что россияне "одичали" и готовы "порвать зубами за право остаться рабами", пока Кремль своими решениями убивает народ.

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В видео фронтмен Максим Покровский сидит возле костра, а вокруг него всплывают комментарии зомбированных пропагандой россиян.

Просим всех наших единомышленников не обижаться: в видео мы используем комментарии тех, кто мало что понимает и не привык использовать свою голову по назначению. Просто наше видео именно об этом,

- говорится в описании к видео.

Максим Покровский / скриншот видео

Клип "Ногу Свело!" – "Поколение Z" доступен к просмотру далее в ролике.

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Текст песни "Ногу Свело!" – "Поколение Z"

*Поколение Z*
Русские, мы все просрали...
А было так хорошо в начале:
Большая страна и демократия,
Нефтяная труба,
*бать ее.

Русские, мы одичали,
Но были не так опасны,
Пока мычали.
А теперь готовы порвать зубами
За право умереть рабами.

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Русские, мы все просрали...
Допинг-контроль, олимпийские медали,
"Северный поток" газовый
Висит как *ондон многоразовый.

Русские!
Нас свои истребляют
И походу употребляют,
Ведут в никуда кривыми дорогами,
Зовут "овощами" и "бандерлогами".

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.

Отдельно замечу для тех, кто не в теме:
"Мартышка и очки" – это в нашей звездной системе
Басня была такая в почете.
Да, по х*ю, вы не поймете...
Мы ее учили в школе,
И еще про "Русское поле",
И о том, что Крым – это часть Украины,
Мы – не рабы, рабы – не мы.

Русские, вас не кто не хочет завоевать!
На вас никто не д*очит, вашу мать!
Успокойтесь!
Лучше самих себя побойтесь!

Отдельно замечу для тех, кто не в теме:
Я не с этими и не с теми.
Я сам по себе.
Таким и останусь.
А кто недоволен, идите в анус!

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.

***Разговор русского военнопленного с матерью:
- Я попал в плен сейчас. Мы приехали, они нас обманули.
- Как обманули? Ваня! Вань, ты чо говоришь!? Какие тела!?
- Ну... их тела...
- Ты Родину защищал!
- Нет никакой Родины...***

Русские, нас припугнули
Гейропой, Пиндосией...
Ну и х*йли?
Годок, другой и Сибирь пустая
Станет провинцией Китая.

Где же великие Х, У, Й?
Мы между ног заглянули украдкою.
Поздно метаться! Их больше нет!
Вот алфавит поколения Z!

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,
Пока еще умеете читать.
Разбили на куски,
Порвали на клочки -
Мне эту землю больше не узнать.

Русские! Присоединяйтесь!
И оставаться людьми не стесняйтесь!
Хватит дома называть берлогами,
Быть овощами и бандерлогами!

К слову, на этой неделе заворожила проникновенным исполнением песни "Рідна мати моя" Злата Огневич.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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