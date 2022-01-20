Секрет ідеальної фігури розкрито: Джей Ло показала своє тренування (відео)

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес вирішила опублікувати у Instagram відео, як робить силове тренування

Дженніфер Лопес показала своє тренування / Фото: instagram.com/jlo

Хто повірить, що Дженніфер Лопес 52? Голлівудська красуня зовсім не виглядає на свій вік, і фото папараці це доводять. Шанувальники вже не один рік намагаються розгадати секрет молодості співачки. Сама артистка запевняє, нічого неможливого немає – правильне харчування, сон, тренування та правильна доглядова косметика допомагають їй завжди бути у формі.

Щоб мотивувати своїх шанувальників, тим більше після новорічних свят, Джей Ло вирішила у Instagram показати своє тренування у спортзалі. У кадрі артистка з'явилася у чорних спортивних легінсах, кросівках та спортивному топі.

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На шляху до найкращої себе, – підписала відео голлівудська знаменитість.

Як раніше розповідав фітнес-тренер Дженніфер Лопес у бесіді з Vogue, голлівудська зірка підтримує фігуру кардіо та силовими тренуваннями та правильним харчуванням. Джей Ло намагається завжди знаходити час на спорт, навіть якщо вона у відпустці чи зйомках нового фільму.

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