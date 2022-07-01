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Солист Imagine Dragons со сцены обратился к украинцам: Я чувствую себя беспомощно (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 июля, 11:32
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Американская рок-группа выразила свою поддержку украинскому народу. Музыканты признались, что ощущают за эти месяцы войны
Imagine Dragons на концерте в Польше поддержали Украину
Imagine Dragons на концерте в Польше поддержали Украину / Фото: Getty Images, instagram.com/imaginedragons

Коллектив Imagine Dragons с первых дней войны в Украине высказался против российской агрессии. Недавно на своем концерте солист группы Дэн Рейнольдс поднял сине-желтый флаг, который ему передала харьковчанка.

Еще раз свою солидарность украинскому народу музыкант выразил на фестивале Opener в Польше. Рейнольдс признался, что чувствует все эти месяцы войны.

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Великолепные люди из Украины. Так много из них потеряли дома... Неужели это 2022 год? Почему до сих пор идет война? Почему дети умирают? Почему мы не можем сделать больше, чем спеть? Я чувствую себя беспомощно, – заявил со сцены певец.

Рейнольдс также добавил, что ему писали поклонники из Украины. Многие из них присутствовали на концерте коллектива и в этот раз. Чтобы поддержать фанатов певец сделал личное обращение к ним.

Я знаю, что вы здесь. Эта песня для вас. Пусть ваши семьи будут в безопасности. Пусть закончится война. Пусть наступит мир. Пусть ваши дети увидят следующий день и свое светлое будущее. Эта песня для Украины, – сказал исполнитель.

После этих слов Imagine Dragons исполнили кавер на хит Alphaville "Forever Young". Видео с концерта уже облетело Сеть.

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Ранее Пэрис Хилтон надела амулет в сине-желтых цветах и призналась в любви к Украине.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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