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Періс Гілтон одягла амулет в синьо-жовтих кольорах та зізналася в любові до України (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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24 червня, 07:31
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Світська левиця підтримала нашу країну на міжнародному фестивалі творчості "Каннські леви" у Франції. Також зірка особисто поспілкувалась з дівчиною з України
Періс Гілтон підтримала Україну
Періс Гілтон підтримала Україну / Фото: Pinterest,

Ми не перестаємо писати про те, що Голлівуд з нами!Чимало всесвітьо відомих зірок підтримують та допомагають українському народу, який вже четвертий місяць віданно захищає свою Батьківщину від рашистської навали. Згадайте лише те, як режисер Кері Фукунага волонтерить у гарячих точках, а Лів Шрайбер готує для біженців на кордоні.

Також висловити свою підтримку Україні вирішила і знаменита бізнесвумен Періс Гілтон. Зробила вона це на в Каннах на фестивалі творчості Cannes Lions.

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Так, світська левиця одягла стрічку у кольорах прапора України. Аксесуар Періс отримала від української фотомоделі та тренерки з фітнесу Неллі Гарденс. Зірка, прийнявши подарунок, одразу ж зізналася у любові до України. Неллі показала в Instagram відео, як вона зав’язує на руку Гілтон цю пам'ятну стрічку.

Тепер Періс Гілтон має на руці український прапор. Слава Україні, – написала фотомодель та зазначила, що на третій день "Каннських левів" виконала свою місію.

За словами українки, знаменитість була дуже милою і сказала, що любить Україну. Окрім того, Гілтон не знімала подарований амулет упродовж усього дня!

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Можливо, Періс Гілтон колись таки наважить завітати до України як це зробили її колеги Анджеліна Джолі та Бен Стіллер. Чекатимемо в гості:)

Коротко про фестиваль "Каннські леви"

Фестиваль проводиться щороку. Він є глобальною подією для тих, хто працює у творчій комунікації, рекламі чи суміжних сферах. На ньому відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи та технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу та суспільства.

До слова, Джамала виступила на одній сцені у Каннах з президентом України і ледве стримала сльози.

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Нагадаємо, раніше Арнольд Шварценеггер отримав від уродженця Бучі вишиванку. Українець зустрівся із зіркою у Торонто та подарував йому цінну річ.

Раніше ми писали, що Шон Пенн міркував про те, щоб взяти до рук зброю та протистояти російській навалі на передовій.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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