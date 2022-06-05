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Солістка Florence+The Machine вийшла на сцену з українським прапором (фото, відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 червня, 15:37
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Британська інді-поп-група підтримала Україну на своєму концерті у Варшаві – солістка колективу вийшла на сцену із синьо-жовтим прапором
Florence + The Machine підтримали Україну на концерті у Варшаві
Florence + The Machine підтримали Україну на концерті у Варшаві / Фото: instagram.com/florenceandthemachine

Український прапор тепер відомий усьому світу. Синьо-жовте полотно, як символ свободи та незалежності, піднімають на майданах та стадіонах. Нещодавно Біллі Айліш підняла на своєму концерті український прапор, який передала їй співачка Jerry Heil.

Так само свою підтримку висловила ще одна всесвітньо відома виконавиця. На концерті у Варшаві з українським прапором вийшла на сцену солістка гурту Florence+The Machine, Флоренс Уелч. Відео та фото з виступу швидко розлетілися серед користувачів соціальних мереж.

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Виконавиця вибігла із прапором під час виконання пісні Free. До речі, кліп на цю композицію колектив зняв у Києві в листопаді 2021 року.

Скріншот – instagram.com/ihorkosem

Ще тоді британська інді-поп-група висловила свою солідарність із народом України. Наприкінці відеокліпу музиканти висловили своє замилування українцям.

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Присвячується духу, творчості та наполегливості наших хоробрих українських друзів. Знято у Києві з українськими кінематографістами та художниками, чию сяючу свободу ніколи не погасити, – написали Florence+The Machine.

Також гурт зняв у столиці України кліпи на пісні King та Heaven Is Here. Режисером відеоробіт стала Отем де Уайлд.

Раніше на концерті Scorpions у Польщі люди розгорнули величезний прапор України.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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