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Список поповнюється: Борис Мойсеєв хоче виїхати з Росії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 13:06
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Дедалі більше російських артистів наважується на переїзд в іншу країну
Борис Мойсеєв є будинок у Латвії
Борис Мойсеєв є будинок у Латвії / Фото: Instagram

Популярний російський співак майже не з'являється на публіці. Про Бориса Мойсеєва шириться багато чуток, а сам артист нічого не коментує. Наразі стало відомо, що співак збирається виїхати з Росії на якийсь час у Латвію. Про це розповів представник артиста Сергій Горох росЗМІ.

Має вільний в'їзд у Латвію. Він сподівається, що цього літа все ж таки відвідає свою квартиру в Юрмалі, за якою дуже сумує, – поділився Горох.

До речі, влітку чи раніше поїде співак, поки що не відомо. Тепер багато російських зірок, прикриваючись відпусткою, покинули Росію. Нещодавно виїхали Ксенія Собчак, Алла Пугачова та Максим Галкін, Семен Слєпаков, Чулпан Хаматова.

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Нагадаємо, що в 2010 році співак Борис Мойсеєв пережив інсульт. Внаслідок зупинки серця він був під'єднаний до апарата штучної вентиляції легень. Проте невдовзі артисту вдалося успішно відновитись і навіть повернутися до виступів. Інсульт, що стався в 2015 році, значно погіршив його стан. Артист майже не з'являється на публіці.

Такий Борис Мойсеєв тепер
Такий Борис Мойсеєв тепер / Фото: instagram.com/chabanova73/

Раніше стало відомо, кому з російських зірок Латвія заборонила в'їзд.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
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