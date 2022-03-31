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Список пополняется: Борис Моисеев хочет уехать из России

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 13:06
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Все больше российских артистов решается на переезд в другую страну
У Бориса Моисеева есть дом в Латвии
У Бориса Моисеева есть дом в Латвии / Фото: Instagram

Популярный российский певец почти не появляется на публике. О Борисе Моисееве ходит много слухов, сам артист ничего не комментирует. Сейчас стало известно, что он собирается из России на время уехать в Латвию. Об этом рассказал представитель артиста Сергей Горох в росСМИ.

У него свободный въезд в Латвию. Он надеется, что этим летом все же посетит свою квартиру в Юрмале, по которой очень скучает, – поделился Горох.

К слову, летом или раньше уедет певец, пока неизвестно. Сейчас многие российские звезды, прикрываясь отпуском, покинули России. Недавно уехали Ксения Собчак, Алла Пугачева и Максим Галкин, Семен Слепаков, Чулпан Хаматова.

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Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев пережил инсульт. Из-за остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние. Артист практически не появляется на публике.

Как Борис Моисеев выглядит сейчас
Как Борис Моисеев выглядит сейчас / Фото: instagram.com/chabanova73/

Ранее стало известно, кому из российских звезд Латвия запретила въезд.

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Российские звезды, уехавшие из РФ
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Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
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