Борис Мойсеєв переписав на Христину Орбакайте квартиру в Латвії – є куди виїхати з РФ

Останні кілька років співак Борис Мойсеєв тяжко хворіє. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що він почав переписувати своє майно на близьких людей

Борис Мойсеєв переписав квартиру в Юрмалі на Христину Орбакайте / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше друг сім'ї Алли Пугачової переніс два інсульти. Зараз Борис Мойсеєв майже не з'являється на публіці і веде затворницький спосіб життя. Мабуть, здоров'я артиста погіршилося, оскільки він почав переписувати своє майно.

Квартиру вартістю 230 тисяч доларів артист подарував дочці Примадонни – співачці Христині Орбакайте, пише teleprogramma.pro.

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Моїсеєв подарував квартиру Орбакайте / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Раніше повідомлялося, що не лише Алла Пугачова з Максимом Галкіним та дітьми, а й Христина Орбакайте із сім'єю виїхала з Росії після початку війни в Україні. Усі вони виступили проти війни, хоч і безпосередньо не назвали свою країну агресором.

Згодом з'явилася інформація, що Орбакайте повернулася до Москви. Де зараз перебуває співачка – невідомо. Однак тепер у неї з'явилося ще одне місце, куди можна було б поїхати з РФ, коли там остаточно стане нестерпно жити! Напевно, у Христини є апартаменти і в інших країнах, але квартира в Латвії буде не зайвою.

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До речі, батько Христини, Миколас Орбакас, зараз живе у сусідній Литві разом зі своєю дружиною. Раніше він зізнавався, що пенсія у нього невелика, тому йому іноді допомагає донька.