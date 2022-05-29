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Соромиться свого походження? Російський TikTok-блогер Даня Мілохін стане громадянином Казахстану

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 16:06
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Через блокування TikTok у путінській Росії популярний блогер Даня Мілохін разом з TikTok Dream Team House та продюсером втекли до Алмати
Ходять чутки, що Даня Мілохін готується стати громадянином Казахстану
Ходять чутки, що Даня Мілохін готується стати громадянином Казахстану

Не встигли горе-тіктокери з РФ обжитись у Казахстані, як уже вляпалися у скандал. Зокрема, Даня Мілохін разом зі своєю колегою Анею Покров вирішили стати експертами та дати оцінки місцевим артистам. Така ситуація дуже обурила казахстанських зірок, які вже порадили недоблогерам повертатись на батьківщину.

Однак, схоже, що ці TikTok-зірки серйозно налаштовані на життя та роботу в Казахстані. Днями в Мережі поширились чутки, буцімто Даня Мілохін вже подав документи на отримання місцевого громадянства. Ба більше, він вже встиг придбати квартиру в Алмати, повідомляють росЗМІ.

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Сам Мілохін дотримується правил безглуздого мовчання – він не коментує ні війну РФ проти України, ні своє потенційне громадянство Казахстану.

Водночас продюсер Dream Team House Ярослав Андрєєв запевняє, нібито це все вигадки. Мовляв, блогер просто разом з командою тимчасово переїхав до Алмати, де вони ходять на різні розважальні шоу, знімають контенти для TikTok, бо ж у Росії це все обмежено.

Нісенітниця повна. Жодне друге громадянство Мілохін не отримує. Квартиру там не купує. Дуже кумедно, як люди надумують таке, – сказав Андрєєв.

Чи це вигадки, чи Мілохін цурається бути громадянином РФ і тому вирішив замаскуватись – залишається здогадуватись.

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До речі, нині вся команда Dream Team House різко перевзулась – тіктокери активно зізнаються в любові фанам з різних країн, окрім Росії, та намагаються здобути нову аудиторію, але щось у них не дуже виходить.

Скриншот TikTok

Коротко про Даню Мілохіна

Російському тіктокеру 20 років. З трьох до 13 років він зі старшим братом Іллею жили в дитячому будинку, потім потім їх взяла прийомна сім'я. Будучи підлітком, Мілохін спробував алкоголь, наркотики, крав продукти із супермаркетів. З 2019 року займається тіктокерством.

Під час повномасштабної війни РФ проти України разом зі своїми колегами замовчує звірства окупантів на території незалежної країни і вдає ніби нічого не відбувається.

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Нагадаємо, ще в січні Даню Мілохіна не пустили до України, оскільки він не зміг пояснити мету своєї поїздки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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