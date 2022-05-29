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Стесняется своего происхождения? Российский TikTok-блогер Даня Милохин станет гражданином Казахстана

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 мая, 16:06
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Из-за блокировки TikTok в путинской России популярный блогер Даня Милохин вместе с TikTok Dream Team House и продюсером сбежали в Алматы
Ходят слухи, что Даня Милохин готовится стать гражданином Казахстана
Ходят слухи, что Даня Милохин готовится стать гражданином Казахстана

Не успели горе-тиктокеры из РФ обжиться в Казахстане, как уже вляпались в скандал. Так, Даня Милохин вместе со своей коллегой Аней Покров решили стать экспертами и дать оценки местным артистам. Такая ситуация возмутила казахстанских звезд, которые уже посоветовали недоблогерам возвращаться на родину.

Однако, похоже, TikTok-звезды серьезно настроены на жизнь и работу в Казахстане. На днях в Сети распространились слухи, что Даня Милохин уже подал документы на получение местного гражданства. Более того, он уже успел приобрести квартиру в Алматы, сообщают росСМИ.

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Сам Милохин соблюдает правила бессмысленного молчания – он не комментирует ни войну РФ против Украины, ни свое потенциальное гражданство Казахстана.

В то же время продюсер Dream Team House Ярослав Андреев уверяет, что это все выдумки. Мол, блогер просто вместе с командой временно переехал в Алматы, где они ходят на разные развлекательные шоу, снимают контенты для TikTok, потому что в России это все ограничено.

Чушь полная. Никакое второе гражданство Милохин не получает. Квартиру там не покупает. Очень смешно, как люди придумывают такое, – сказал Андреев.

То ли это выдумки, то ли Милохин отказывается быть гражданином РФ и поэтому решил замаскироваться – остается лишь догадываться.

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Кстати, сейчас вся команда Dream Team House резко переобулась – тиктокеры активно признаются в любви фанам из разных стран мира, кроме России, и пытаются завоевать новую аудиторию, но что-то у них не очень получается.

Скриншот TikTok

Кратко о Дане Милохине

Российскому тиктокеру 20 лет. С трех до 13 лет он со старшим братом Ильей жили в детском доме, потом их взяла приемная семья. Будучи подростком, Милохин попробовал алкоголь, наркотики, воровал продукты из супермаркетов. С 2019 года занимается тиктокерством.

Во время полномасштабной войны РФ против Украины вместе со своими коллегами замалчивает зверства оккупантов на территории независимой страны и делает вид, что ничего не происходит.

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Напомним, еще в январе Даню Милохина не пустили в Украину, поскольку он затруднился объяснить цель своей поездки.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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