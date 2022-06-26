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Танці на кістках: Наташа Корольова пропіарила свій марафон на смерті Шатунова (відео)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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26 червня, 16:39
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Співачка зрадила не лише рідну Україну, а й дружбу з покійним артистом. Скориставшись галасом навколо імені соліста "Ласкового мая", екскиянка зайнялася інфоциганством
Наташа Корольова використала смерть Шатунова для піару
Наташа Корольова використала смерть Шатунова для піару / Фото: instagram.com/koroleva__star, Скріншот із відео

Для одних смерть Юрія Шатунова стала сумною новиною, а для інших – шансом заробити.

Дізнавшись про раптову смерть соліста "Ласкового мая", Наташа Корольова опублікувала пост зі словами співчуття та гіркої втрати.

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Проте співчуття скандальної "русалки" тривало недовго. Вже наступного дня співачка українського походження вирішила скористатися моментом та розпіарити на смерті артиста свій новий онлайн-марафон.

Корольова, що розповніла, заговорила про те, що у віці Шатунова пора вже дбати про своє здоров'я. Це допоможе уникнути долі співака. І хто ж, як не Наташа, готовий розкрити всім секрети стрункої фігури та правильного способу життя.

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Юра Шатунов... Жити та жити пацану! Це найнебезпечніший вік і для жінок, і для чоловіків. У цей період треба особливо стежити за своїм здоров'ям, приділяти більше часу собі, – почала підводити до реклами марафону Корольова.

Звичайно, як і всі інфоцигани, скандальна співачка запевняє: з проханнями розповісти свої секрети здорового способу життя до неї звернулися шанувальники. І вона просто не могла залишитися осторонь. Через кілька сториз від скорботи на обличчі у Корольової не залишилося і сліду, зате з'явився яскравий макіяж та радісна усмішка.

У Мережі зрадницю України вже розкритикували користувачі за такий підлий спосіб заробити гроші.

  • "Ганьба! Як не соромно? Я у вас розчарувалася".
  • "Як можна заробляти на тлі смерті людини? Траур триває хоча б 40 днів!"
  • "Зробила собі рекламу Корольова, забула про співчуття, якось помилувалися собою".
  • "На горі та болю багатомільйонних шанувальників не варто було б робити собі рекламу".
Скриншот

Раніше розповніла Наташа Корольова зганьбилася знімками в самих трусах.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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