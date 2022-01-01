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Померла легенда американського кіно – Бетті Вайт. Їй було 99 років

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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1 січня, 09:53
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17 січня акторка мала відсвяткувати свій 100-й день народження
Померла американська акторка Бетті Вайт
Померла американська акторка Бетті Вайт / Фото: Imdb.com

Повідомлення про смерть Бетті Вайт надійшло до поліції вранці у п'ятницю. Відомо, що вона померла у четвер уночі в своєму будинку у Брентвуді.

Агент та близький друг акторки Джефф Вітжас підтвердив Variety її смерть.

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Я не думаю, що Бетті коли-небудь боялася смерті, тому що вона завжди хотіла бути зі своїм коханим чоловіком Алленом Ладденом. Вона вірила, що знову буде з ним, – прокоментував смерть Бетті Вайт її агент.

Що відомо про Бетті Вайт

П'ятиразова володарка премії "Еммі" розпочала свій творчий шлях у 1939 році. Її фільмографія налічує понад 110 картин, найбільш відомі проєкти: "Шоу Мері Тайлер Мур", "Красуні в Клівленді", "Золоті дівчинки", "Злива", "Історія про нас".

Бетті Вайт у молодості
Бетті Вайт у молодості / Фото: Imdb.com

Бетті Вайт неодноразово номінували на премію "Золотий глобус", вона тричі стала лауреатом премії американської Гільдії акторів. Ім'я Бетті Вайт є на "Алеї слави" у Голлівуді.

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У січні Бетті Вайт виповнилося б 100 років
У січні Бетті Вайт виповнилося б 100 років / Фото: Imdb.com

Вайт була захисницею тварин та однією із зіркових засновників благодійного фонду "Morris". Вона також служила під час Другої світової війни та була членом американської жіночої волонтерської служби.

Раніше повідомлялося про смерть акторки фільму "Угрюм-річка" Валентини Іванової.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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