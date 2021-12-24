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Помер актор Шерлока Голмса Володимир Татосов

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 19:20
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Радянський та російський артист помер помер у віці 95 років. Яка причина смерті – читайте нижче
24 грудня не стало актора Володимира Татосова.
24 грудня не стало актора Володимира Татосова. / Фото: kino-teatr.ru

Про смерть актора театру та кіно Володимира Татосова повідомила його подруга та колега Олена Драпеко. Причина смерті 95-річного артиста – загострення онкологічного захворювання на тлі коронавірусу.

Декілька років тому у Володимира Михайловича було виявлено онкологічне захворювання. Як пояснила Драпеко, нещодавно Володимира Михайловича госпіталізовали до клініки через погіршення стану здоров'я, повідомляє "СтарХит".

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Ми перевели його в іншу лікарню, де лікують його основне захворювання, але там його заразили коронавірусом. Помер він унаслідок поєднання цих двох дивних хвороб, – сказала подруга Татосова.

Що відомо про артиста

Володимир Татосов народився 10 травня 1926 року у Москві у вірменській сім'ї. Однак дитинство провів у Баку.

Два роки навчався у спецшколі військово-повітряних сил міста Свердловська. Він брав участь у курсантській самодіяльності. Одного разу комісар спецшколи побачив його на сцені та порекомендував вступати хлопцю до театрального училища. Майбутній артист прислухався. І у віці 20 років він закінчив театральну студію при Свердловському драматичному театрі.

Володимир Татосов відзначився у фільмі "Велика родина".
Володимир Татосов відзначився у фільмі "Велика родина". / Фото: kino-teatr.ru

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Загалом Татосов знявся у понад 100 радянських фільмах та серіалах, серед яких "Інтервенція", "Солом'яний капелюшок", "Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона", "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів" та інші.

В "Шерлок Голмс і доктор Ватсон: двадцяте століття починається" актор зіграв барона фон Герлінга.
В "Шерлок Голмс і доктор Ватсон: двадцяте століття починається" актор зіграв барона фон Герлінга. / Фото: kino-teatr.ru

Окрім того, артист озвучував безліч зарубіжних фільмів. Так, його голосом говорять герої "Ва-банку-2", "Ангара-18", "Небесних ластівок", "Людини в залізній масці", "Соляріса".

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У 2014 році вийшов документальний фільм про зірку – "Володимир Татосов. Політ до вічності".

Також цього року не стало ще одного знаменитого актора, зірки фільму "Ширлі-мирлі" Валерія Гаркаліна. Читайте, яким запам'ятався артист та за що його обожнюють глядачі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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