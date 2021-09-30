Успенська подякувала Україні за теплий прийом і пообіцяла ще повернутися з концертами

В цьому році Любов Успенська дала кілька концертів в різних містах України. Вони всі пройшли з аншлагами

/ Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

У Любові Успенської завершився тур містами України . Співачка не приховує захоплення від українських гастролей і обіцяє повернутися з концертами вже в наступному році.

Любов Успенська опублікувала відео, зняте в одеському дельфінарії та подякувала шанувальникам за теплий прийом.

Це були незабутні для мене гастролі в улюбленій Україні. Хочу висловити подяку за такий теплий прийом кожному, хто прийшов в кожному місті, в яке я привезла свою музику. Херсон, Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя – всюди я відчувала себе по-особливому, по-домашньому – написала артистка у себе в Instagram.

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Співачка, відповідаючи на коментарі підписників, розповіла про плани повернутися в Україну.

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До слова, не всі оцінили відео Успенської в дельфінарії. Багато розкритикували співачку і поспівчували дельфінам.

"Шкода дельфінів. Люблю вашу творчість, але дельфінів більше!"

"Дельфіна шкода, чесно"

"Бідний дельфін"

скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк обурився, що російські артисти приїжджають в Україну. Телеведучий написав петицію до президента України з вимогою заборонити концерти, гастролі і виступи на фестивалях російських артистів, яких він називає громадянами країни-агресора .

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