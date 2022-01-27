У Парижі попрощалися з Гаспаром Ульєлем: фото до сліз...

Нагадаємо, минулого тижня трагічно загинув Гаспар Ульєль (Gaspard Ulliel), знаменитий французький актор, якого абсолютно заслужено називали одним із найкрасивіших французів, котрий, до того ж, був поцілований Богом у плані акторської майстерності. Але життя 37-річного актора раптово обірвалося на відпочинку: під час дозвілля на гірськолижному курорті "Ла-Роз'єр" у Савойї він отримав дуже серйозні травми голови та хребта. У момент удару він катався без спеціального захисту та шолома.
На жаль, незважаючи на всі зусилля медиків, Гаспар впав у кому, а потім помер.
Похорон Гаспара Ульєля
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І сьогодні у Парижі пройшло прощання із Гаспаром Ульєлем. Похорон артиста трохи затримався, оскільки рідні мали деякі проблеми з доставкою тіла Гаспара до його рідного міста.
Попрощатися з актором прийшли його рідні, друзі та зіркові колеги. У тому числі Катрін Денев, Аміра Казар, Леа Сейду, Венсан Кассель та інші відомі люди.
Церемонія прощання проходила у центральній церкві Сент-Есташ.
Ці фото вже облетіли весь світ. Їх просто неможливо дивитися без сліз.
У Гаспара Ульєля залишилася вдова Гаель П'єтрі та 6-річний син.
Співчуваємо рідним у зв'язку із втратою...
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