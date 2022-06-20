Гарячий коханець, чоловік мрії та помилка молодості: найобговорюваніші романи Ніколь Кідман (фото)

Сьогодні голлівудська красуня відзначає день народженя! Хоч і Ніколь стукнуло вже 55, але її особисте життя ще не раз змусить шанувальників попліткувати! Сайт "Сьогодні" пропонує згадати коханих чоловіків цієї прекрасної леді

20 червня Ніколь Кідман виповнилось 55 років. / Фото: Getty Images

Важко повірити, але у Ніколь Кідман довгий час не складалися стосунки з чоловіками. Хоч в тенета чарівної акторки потрапляли десятки найвідоміших красенів! Але лише у 2005 році вона нарешті знайшла "чоловіка своєї мрії".

Ніколь Кідман у свої 55 продовжує підкорювати чоловічі серця, але сама зірка вже давно вірна своєму коханому Кіту Урбану. В честь дня народження акторки "Сьогодні" згадують тих, кому вдалось привернути увагу зірки "Мулен Руж!" (хоч і ненадовго).

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Маркус Грехем

Юна Ніколь та Маркус Грехем

Австралійського актора вважають першим серйозним захопленням Кідман. Вони закрутили роман у 80-х і ріс він дуже стрімко. Акторка навіть збиралася з Маркусом під вінець. Втім, згодом Ніколь між коханням та кар'єрою обрала друге.

Том Круз

Кідман та Круз / Фото: Getty Images

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Про цю парочку ви, напевно, чули недорноразово. Круз та Кідман познайомились наприкінці 80-х під час зйомок фільму "Дні грому". Тоді Том ще був одружений з акторкою Мімі Роджерс. Однак заради кохання з Ніколь він розлучився. Пристрасті, що спалахнула між кінозірками, не заважав навіть зріст, над яким постійно жартували журналісти і друзі пари – Ніколь була вище за свого коханого майже на цілу голову:)

У 1990-му Ніколь Кідман та Том Круз одружились. Вони все ніяк не могли завести дітей (хоч дуже цього хотіли), тож подружжя усиновило дівчинку Ізабеллу та хлопчика Коннора. Невдовзі шлюб пари спіткала криза, яку вони так і не змогли подолати. Через 10 років подружнього життя Ніколь та Том розлучилися. Цей союз вважався одним із найміцніших у Голлівуді, і ніхто не очікував такого повороту!

Рассел Кроу

Кідман та Рассел Кроу

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Після розлучення з Томом Крузом Ніколь Кідман часто бачили в компанії зірки "Гладіатора". Звісно ж, одразу пішли плітки про їхній роман. Але стосунків між ними ніколи ніяких не було. Зате у зірок вийшла міцна дружба.

Так, саме Рассел Кроу став тим, завдяки кому Ніколь Кідман змогла впоратися з наслідками розриву з першим чоловіком. А ще друг акторки пророкував їй нове кохання та вагітність, що через декілька років і сталось. Ну не друг, а золото:)

Ленні Кравіц

Кінозірка та Ленні Кравіц

Музикант та акторка настільки різні, що незрозуміло, як опинилися разом:) Ймовірно, Ніколь просто знайшла у Ленні втіху (емоційну та сескуальну) після Круза.

Вони познайомились на дні народженні спільного друга. Не довго думаючи, парочка стала жити разом. А невдовзі Ленні освідчився Ніколь, але справа до весілля не дійшла. Адже акторка вже мріяла про сім'ю, а Кравіц виступав за відкритті стосунки. Музикант часто зраджував коханній. Через це Ніколь пішла від нього. Цікаво, що після розриву співак присвятив їй пісню Lady.

Стів Бінг

Стів Бінг

Це було швидкоплинне кохання. Ніколь зустрічалась з кінопродюсером з 2004 до 2005 року. Причина розриву та саме – Ніколь хотіла створити сім'ю, а її обранець виявився не готовим.

Кіт Урбан

Ніколь та Кіт Урбан

Саме кантрі-музикант став головним чоловіком життя Ніколь Кідман! Подружжя разом вже понад 10 років.

До речі, акторка перша зробила крок до Кіта. Вони познайомились на вечері на честь відомих австралійців у 2005 році, де кінозірка дала свій номер музиканту.

Пара одружилася у 2006 році в Сіднеї. Через два роки у них народилася дочка Сандей Роуз. У 2010-му у подружжя народилася друга дочка – Фейт Маргарет (дівчинку народила сурогатна мама, але при цьому вона є біологічною дочкою Кідман та Урбана).

Акторка з чоловіком та дітьми

Також ходило безліч чуток про інтрижку Ніколь Кідман з Джимом Керрі, Джудом Лоу та навіть Роббі Вільямсом. Однак чутки так і залишились просто чутками:)

Вічна дружба з Наомі Воттс

Ми не можемо оминути той факт, що чоловіки у житті Ніколь Кідман змінювались як рукавички, а от найкраща подруга завжди залишась одна й та ж сама упродовж майже 40 років!

Ніколь та Наомі – найкращі подружки / Фото: Getty Images

Акторки стали дружити ще до того, як про них дізнався весь світ! Вони разом ходили до школи, а потім – на кастинги та часто разом знімались у кіно. Хоч Ніколь та Наомі як не крути конкурентки, але їхня дружба ніколи не мала змагального характеру.

Отже, що сама Ніколь Кідман, що її особисте життя – яскраве та приголомшливе. Хоч і фанати сумують за тими часами, коли зірка була з Томом Крузом, але, найголовніше – вона знайшла своє щире кохання та стала по-справжньому щасливою.

Нагадаємо, днями сер Пол Маккартні відзанчав своє 80-річчя. З нагоди ювілею, ми згадували про приголомшливі історії кохання легенди.