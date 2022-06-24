Алла Пугачева купила место на "популярном" кладбище в Израиле – СМИ

РосСМИ пишут, что Алла Пугачева задумала о похоронах в Израиле / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время стало больше новостей о смертях легендарных артистов. Вчера не стало солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова . Ранее не смог перенести операцию на почках "шоколадных заиц" Пьер Нарцисс. Также мы сообщали о том, что во сне умер молодой фаворит Любови Успенской. Очевидно, такие известия сподвигли Аллу Пугачеву уже самой задуматься о похоронах и заранее все спланировать. По крайней мере, такие пишут росСМИ, ссылаясь на собственные источники.

Недавно в российском Telegram-канале появилась информация, будто 73-летняя Алла Борисовна уже прикупила себе место на кладбище в израильском городе Кесария, где звезда поселилась с Максимом Галкиным и детьми.

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Отмечается, что место, зарезервированное Примадонной, рассчитано на двух человек.

Поговаривают, что Пугачева приобрела участок на древнееврейском захоронении Кесарии. Именно это кладбище популярно среди самых богатых людей и знаменитостей Израиля. А все потому, что по преданию, с этого древнееврейского кладбища начнутся конец света и Страшный суд.

Кстати, это уже не первый раз в СМИ пишут о том, что Алла Пугачева планирует свои похороны. Еще 10 лет назад (вы только представьте!) появилась информация, будто звезда купила участок на Кузьминском кладбище в Москве – там похоронены ее мама и младший брат.

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Поэтому, или на самом деле Алла Борисовна уже так сказать забронировала себе место на кладбище, или это очередные сказки пропагандистов – остается догадываться.

Кратко о переезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Звездные супруги уехали из РФ сразу после начала полномасштабной войны, которую юморист открыто осудил. За антивоенную позицию шоумена и его помощь украинцам в стране-агрессоре ему устроили целый бойкот. Саму же Примадонну не трогали на путинской России пока она не стала публично заступаться за своего мужа.

Сейчас Галкин активно дает концерты в израильских городах, на которых не забывает высмеивать пропагандистов, в частности Скабееву и Соловьева. А вот Алла Борисовна, как говорят, решила продавать боеприпасы.

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Раньше певица говорила, что ближе к осени планирует вернуться на родину. Но кто знает, насколько это правда.

Кстати, недавно Максим Галкин отмечал день рождения. В честь праздника именинник показал редкий семейный кадр из застолья.