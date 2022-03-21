Анжелика Варум и Леонид Агутин приняли участие в cборе денег для украинских беженцев

Леонид Агутин и Анжелика Варум приняли участие в онлайн-концерте в поддержку Украины / Фото: Instagram

Леонид Агутин и Анжелика Варум у себя в соцсетях высказались против войны в Украине, но Россию не стали упоминать.

А теперь вместе с музыкантами из других стран они приняли участие в благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE, чтобы собрать денег для украинских детей, которые вместе с родителями вынуждены были уехать из Украины.

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К слову, в визитке Леонида Агутина представили певцом из России, а Анжелику Варум певицей из Украины.

Скриншот: YouTube

Напомним, Анжелика Варум родилась во Львове, и в интервью она не раз рассказывала о родственниках в Украине.

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Ранее певица признавалась, категорически отказывается ездить в оккупированный Крым. Она понимает, что из-за таких визитов ей могут запретить въезд в Украину.

К слову, из российских звезд Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин не молчат о войне в Украине, а рэпер Oxxxymiron дал благотворительный концерт и собрал 30 тыс. долларов для украинских беженцев.

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