Боится тюрьмы и за свою жизнь: стендап-комик Данила Поперечный покинул Россию

Известный комик записал видеообращение к поклонникам / Фото: открытые источники

Напомним, недавно все обсуждали отъезд из России рэпера Face, который открыто сказал, что РФ напала на Украину и уже 20-й день идет полномасштабная война. Из страны-агрессора уже уехали и продолжают уезжать те, кто не согласен с путинским режимом. Еще один из них – известный стендап-комик Данила Поперечный.

Юморист покинул Россию, но планирует позже вернуться. В новом ролике от рассказал, почему звезды молчат, даже те, кто понимает все происходящее. И все было бы ничего, но, судя по риторике, Поперечный не верит, что россияне как-то смогут повлиять на ситуацию и прекратить военный геноцид со стороны России своим несогласием.

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Данила Поперечный

"Хотелось бы выразить соболезнования всем жителям Украины. Я не знаю, нужны ли вам эти слова от меня, русскоязычного комика. Но я очень сожалею. Это настоящий кошмар – все, что с вами происходит. Я всем сердцем вам сочувствую, хоть и знаю, что для многих из вас это просто пустой звук.

В первый день, когда полетели бомбы, я сразу же выложил видео. Я не настолько наивен, чтобы полагать, что Путин посмотрит мое видео и скажет: "Ребята, разворачиваем танки, Данька грустит". Это видео было сделано для того, чтобы публично выразить простую и понятную позицию, которой нас учили с детства: нельзя допускать войны. И каково же было мое удивление, что у этой истины оказалось столько оппонентов.

Почему я молчал 8 лет? Конкретно мне было 19 лет перед тем, как случилась история с Крымом. Мои политические взгляды тогда не очень были сформированы. Мне казалось, что политика меня не коснется. Коснулась пи**ец как. Зрители моего канала знают, что я не молчал 8 лет. По факту я только то и делал, что говорил, чтобы повлиять на ситуацию в стране. Я ходил на митинги, освещал проблемы. Но даже если кто-то молчал 8 лет…Почему его молчание отменяет его позицию сейчас? Большинству тех, кому задают этот вопрос, 8 лет назад было 16. Что, надо из пи*ды вылезать с политическим манифестом?

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Я слышу также претензию, почему ты молчишь, делись, рассказывай людям о том, что происходит в Украине. Ответ простой: как только я выложу фото и видео оттуда и призову кого-то из вас выйти на несогласованный митинг, я тут же отправлюсь в тюрьму. И скорее всего, на все 15 лет.

И я бы даже был готов отправиться в тюрьму, если бы это принесло пользу. Но вы даже представить себе не можете, как быстро люди забудут о том, что какой-то комик из России отправился в тюрьму, пока идет война.

То, что у вас получилось сделать в Украине, не значит, что этот опыт применим на все страны. Я был почти на всех последних митингах, и омоновцев там в два раза больше, чем протестующих. Потому что люди не хотят в тюрьму. Люди просто хотят жить.

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Всегда есть аргумент: а у нас в Украине бомбят, а вы боитесь тюрьмы? Мне чудовищно жаль, что с вами происходит. Но я, сидящий в тюрьме, вряд ли смогу принести какую-то пользу.

Уехал я не навсегда. Не буду делать вид, что у меня был запланированный отпуск. Мне стало страшно за мою жизнь. В ближайшее время я вернусь в Россию. Дело в моих близких, которые не могут уехать. При этом специально на рожон я лезть не буду. Я до последнего буду оставаться в стране, которую люблю".

Обращение Данилы Поперечного смотрите далее в видео.

Напомним, ранее рэпер Моргенштерн в новом треке спел о войне в Украине и вставил голос одесситки, прячущейся в бомбоубежище. А рэпер Оксимирон даст антивоенный концерт, прибыль от которого пойдет украинским беженцам.

Мы также не устаем говорить о тех, кто не поддерживает путинские бесчинства в Украине. Многие из артистов были вынуждены покинуть страну.

Мы уверены в победе. Всё будет Украина!

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