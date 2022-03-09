Наташа Королева сбежала из России – СМИ

Наташа Королева могла сбежать из России в США / Фото: скриншот
Наташа Королева никак не прокомментировала вторжение России в Украину. Сейчас певица, которая ранее активно вела соцсети, давно не выходила на связь с поклонниками. Также артистка не появляется на светских мероприятиях.
Как предполагают росСМИ, Наташа Королева могла уехать в Майами к маме. Такие догадки появились после того, как журналисты пытались дозвониться певице, но телефон оказался недоступен. Отмечается, либо Королева его отключила, либо находится за границей.
Муж Наташи Королевы тоже не публикует фото и видео с женой, но зато показывает, как поет в караоке в одном из ресторанов.
К слову, ранее Наташа Королева уже попадала в скандалы. Певица незаконно посещала Крым и из-за этого ей запрещен въезд в Украину.
Напомним, некоторые российские артисты не боятся в открытую говорить о войне в Украине. Россияне критикуют Максима Галкина и, по слухам, концерты юмориста стали отменять. Также в поддержку Украины выступили Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Алексей Панин.
Ранее мы рассказывали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.