Наташа Корольова втекла з Росії – ЗМІ

Наташа Корольова могла втекти з Росії до США / Фото: скриншот

Наташа Корольова ніяк не прокоментувала вторгнення Росії в Україну. Наразі співачка, яка раніше активно вела соцмережі, давно не виходила на зв'язок із шанувальниками. Також артистка не з'являється на світських заходах.

Як припускають росЗМІ, Наташа Корольова могла поїхати в Маямі до мами. Такі здогади з'явилися після того, як журналісти намагалися додзвонитися до співачки, але абонент виявився недоступним. Зазначається, що Корольова чи вимкнула телефон, чи перебуває за кордоном.

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Чоловік Наташі Королеви теж не публікує фото та відео з дружиною, проте показує, як співає під караоке в ресторані.

Скриншот: Instagram

До слова, раніше Наташа Корольова вже потрапляла у скандали. Співачка незаконно відвідувала Крим, і через це їй заборонено в'їзд до України.

Нагадаємо, деякі російські артисти не бояться відкрито говорити про війну в Україні. Росіяни критикують Максима Галкіна, і, за чутками, концерти гумориста стали скасовувати. Також на підтримку України виступили Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова, Олексій Панін.

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Раніше ми розповідали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України.