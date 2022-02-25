Откройте глаза: Злата Огневич обвинила российских звезд в дезинформации

Злата Огневич провела ночь в укрытии / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
К поддерживающим Путина россиянам уже обратилась Настя Каменских. Теперь и Злата Огневич опубликовала в сети пост. В нем артистка обвинила российских звезд шоу-бизнеса в дезинформации.
Война в Украине – это не фейк! Бомбят всю Украину! Услышьте нас! Мы сидим в бомбоубежищах/метро/подвалах уже вторые сутки. Откройте глаза. Услышьте правду! – написала Злата в сторис.
Огневич также написала, что артисты из России дезинформируют своих фанатов и поклонников, пишут, якобы Украина атакует сама себя.
Мы обращаемся к своим фанатам, пожалуйста, пишите комментарии под публикациями звезд из РФ о том, что они должны помочь остановить войну, а не провоцировать конфликт. Россия зашла войной в Украину. Россия бомбит мирные города, – написала исполнительница.
Многие мировые звезды уже высказались против войны в Украине:
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
- Фотограф Саша Самсонова призвала остановить войну.
- Актриса Шеннен Доэрти просит звезд не молчать о войне в Украине.
- Музыкант Джаред Лето также оказывал поддержку в Сети.
- Голливудский актер Даниэль Брюль призвал остановить войну в Украине.
Тем временем Николай Басков поддержал нападение России на Украину.