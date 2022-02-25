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"У нас не было и нет в стране украинских фашистов": NK – поддерживающим Путина россиянам

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 18:00
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Певица Настя Каменских в инстаграм обратилась к россиянам, показав последствия действий российских военных в Украине
Певица обратилась к россиянам
Певица обратилась к россиянам / Фото: instagram.com/kamenskux

Пока в Сети обсуждают обращение Семена Слепакова к Путину, украинская певица Настя Каменских, вслед за Потапом, также опубликовала пост в инстаграм, обращенный к россиянам, которые поддерживают действия агрессора Путина.

Приводим текст послания Насти Каменских без изменений.

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"Обращаюсь к россиянам, которые поддерживают текущую политику России! Так сейчас выглядит Украина, Киев и многие другие города, люди, дети, дома Украины! Видео со звуком, очень страшным звуком.

У нас не было и нет в стране украинских фашистов, о которых ведется пропаганда! Никто никогда не ущемлял никого из-за языка. Украинские власти не делали ни диверсий, ни нападали на нас. И не делали ничего из того, что вам рассказывается годами и до сих пор! Это может подтвердит украинский Народ!

У нас был мир! Украина всегда была страной с фокусом на развитие: творческое, технологическое, развитие startup’ов, у нас много классных брендов в сфере моды и красоты! Мы всегда были и будем за то, чтобы идти вперед! Прогрессировать! И чем дальше мы продвигались, тем быстрее у нас получалось. Мы пели, строили, создавали, развивали it-сектор, fashion и многое-многое другое! Украинские режиссеры создавали невероятные шоу, постановки, клипы, фильмы! Автора из Украины написали миллионы треков, которые вы слушаете и, уверена, продолжите слушать и любить! У нас красивые вкусные рестораны. Мы всегда создаем, а не разрушаем. Всего созданного и всех успехов просто не удаться перечислить в одном посте. У нас был смех и радость в детских кружках, школах и садах. Взрослые с интересом развивались на курсах по абсолютно разным направлениям – чтобы мы, украинцы, СОЗДАВАЛИ И РАЗВИВАЛИ.

У нас был мир! Он был до российского вторжения на территорию Украины. А теперь у нас полномасштабная война, в которой гибнет мирное население Украины. Война против всего цивилизованного и дипломатичного мира, которую вам называют "спец операцией ради мира". Мир не может создаваться такой ценой! Украина всегда была мирной. Но нашу независимую страну вынуждают воевать!

Услышьте настоящую, искреннюю, правдивую Украину, не позволяйте обманывать вас!"

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Настя Каменских
Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка показала в инстаграм ужасающие кадры военных действий, которые Россия развязала в Украине.

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Тем временем многие мировые звезды уже высказались против войны в Украине.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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