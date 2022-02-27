Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинским беженцам / Фото: instagram.com/usaforunhcr

Накануне появилась информация о том, что Лия Ахеджакова решила помочь украинской армии и перевела на ее счет 10 тысяч долларов. Позднее СМИ написали, что это может быть фейком, а страница, с которой публиковалось сообщение актрисы, была удалена.

Тем временем актер Райан Рейнольдс ("Дэдпул") и его супруга Блейк Лайвли ("Сплетница", "Век Адалин") собирают средства для украинских беженцев, пострадавших в результате агрессии России.

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За 48 часов бесчисленное количество украинцев было вынуждено бежать из своих домов в соседние страны. Они нуждаются в защите. Мы увеличили пожертвование до 1 млн долларов, чтобы удвоить поддержку, – написал Райан Рейнольдс в Instagram-посте.

Скриншот: instagram.com/vancityreynolds

Голливудская пара сотрудничает с благотворительным фондом ООН – он занимается помощью странам и обеспечивает защиту семей-беженцев.