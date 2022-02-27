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Скандал с Ахеджаковой: правда ли она помогла украинской армии и покинула Россию?

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27 февраля, 15:33
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В Сети обсуждают свежие новости, что Лия Ахеджакова финансово помогла украинской армии и покинула Россию
Лия Ахеджакова всегда поддерживала Украину
Лия Ахеджакова всегда поддерживала Украину / Фото: скриншот

Знаменитая российская актриса Лия Ахеджакова всегда поддерживала Украину. Она не раз критиковала путинский режим и старалась морально поддерживать украинцев в самые непростые времена. В связи с вторжением России в Украину появилась информация о том, что Ахеджакова решила помочь украинской армии и перевела на ее счет 10 тысяч долларов.

Об этом актриса написала в Instagram.

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скриншот из инстаграма Лии Ахеджаковой

Конечно же, новость вызвала эффект бомбы. Украинцы пришли в восторг и очень благодарны звезде за помощь.

В связи с сообщениями появилась информация от Генпрокуратуры РФ, что Лии Ахеджаковой грозит наказание за это: ее могут признать изменником и даже приговорить к 20 годам тюрьмы.

Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена), – говорится в заявлении.

Но позже в ряде ТГ-каналов, в частности Varlamov News, появилась информация о том, что финансовая помощь Ахеджаковой – фейк.

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А страница, с которой публиковалось сообщение, удалена.

скриншот из инстаграма Лии Ахеджаковой

Как обстоит на самом деле, пока неясно, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Тем временем певица Маричка Яремчук обратилась к россиянам, чтобы они очнулись и начали протестовать против войны.

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