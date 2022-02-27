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Российская актриса Лия Ахеджакова пожертвовала украинской армии 10 тысяч долларов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 03:52
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Актриса не хочет видеть разрушенными украинские города
Ахеджакова поддержала наших защитников/Фото: коллаж: "Сегодня"
Ахеджакова поддержала наших защитников/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая всегда поддерживалаУкраину решила помочь украинской армии. Она перевела на ее счет 10 тысяч долларов.

Об этом актриса написала в Instagram.

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Подробности

Актриса отметила, что не хочет видеть города Украины разрушенными, а людей — избитыми и опустошенными

"Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое! И ещё раз говорю: мне правда очень жаль, что такое случилось. У меня всё в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы всё это закончилось", — написала Ахеджакова.

Она уверена, что деньги пойдут в правильное русло.

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Ситуацию за минувшие сутки

  • В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
  • На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
  • Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
  • В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.
  • Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.

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Владимир Козырь
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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