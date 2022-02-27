Российская актриса Лия Ахеджакова пожертвовала украинской армии 10 тысяч долларов

Актриса не хочет видеть разрушенными украинские города

Ахеджакова поддержала наших защитников/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая всегда поддерживалаУкраину решила помочь украинской армии. Она перевела на ее счет 10 тысяч долларов.

Об этом актриса написала в Instagram.

Реклама

Подробности

Актриса отметила, что не хочет видеть города Украины разрушенными, а людей — избитыми и опустошенными

"Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое! И ещё раз говорю: мне правда очень жаль, что такое случилось. У меня всё в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы всё это закончилось", — написала Ахеджакова.

Она уверена, что деньги пойдут в правильное русло.

Реклама

Ситуацию за минувшие сутки

В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских . Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка. На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам : техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова". Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага , который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб. В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города , в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы. Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.

Читайте также