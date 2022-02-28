Светлана Тарабарова умилила Сеть гимном ВСУ в исполнении дочери: "Бандерівка Марія"

Светлана Тарабарова с дочкой записала музыкальное видео для ВСУ / Фото: instagram.com/tarabarova

Сейчас поддержку украинскому народу высказывают многие мировые знаменитости. Например, недавно свое обращение написала Леди Гага.

Даже в такое непростое для Украины время украинские знаменитости стараются не терять оптимизма и пытаются всеми силами приободрить бойцов ВСУ.

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Певица Светлана Тарабарова решила записать в Instagram милое видео со своей полуторагодовалой дочерью Марией. Девочка, как и ее звездная мама, начала осваивать музыкальные инструменты и села за фортепиано.

Маленькая Маша, как могла, сыграла для украинских защитников небольшую мелодию, чем растрогала пользователей Сети.

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Боевой гимн для наших защитников ВСУ и Теробороны. Бандеровка Мария, 1,5 года, Украина непобедима, – добавила подпись Тарабарова.

А вот певица Наташа Королева притворяется, что ничего не происходит и продолжает молчать о войне в Украине. В отличие от западных коллег, которые трубят на весь мир о том, что Россия напала на Украину и давно пора прекратить этот ужас.