В прошлом одесситка Лариса Долина все так же имеет антиукраинскую позицию и молчит о войне

Лариса Долина продолжает молчать о войне в Украине / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Известная певица и актриса Лариса Долина продолжает разочаровывать украинцев. Она по-прежнему не говорит о войне в Украине, которую развязал Путин.

От Ларисы Долиной, которая с 2003-го года является членом "Единой России" и незаконно посещала Крым, можно не ждать поддержки в момент, когда Россия напала на Украину. Артистка, родители которой похоронены в Одессе (их родном городе) и которая сама много лет жила в этой прекрасной жемчужине на Черном море, продолжает молчать о российском вторжении и приспосабливаться к ситуации.

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Как и певица Наташа Королева, она, боясь того, что в РФ закроют Instagram, уже пиарила свой ТГ-канал.

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И даже приглашала поклонников в "Одноклассники".

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Но украинцы ждут ответ от артистки и надеются, что в ней проснется хоть что-то человеческое.

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скриншоты из инстаграм Ларисы Долиной

Отметим, что многие публичные люди из РФ уже высказались против войны в Украине:

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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