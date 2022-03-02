В прошлом одесситка Лариса Долина все так же имеет антиукраинскую позицию и молчит о войне

Лариса Долина продолжает молчать о войне в Украине / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official
Известная певица и актриса Лариса Долина продолжает разочаровывать украинцев. Она по-прежнему не говорит о войне в Украине, которую развязал Путин.
От Ларисы Долиной, которая с 2003-го года является членом "Единой России" и незаконно посещала Крым, можно не ждать поддержки в момент, когда Россия напала на Украину. Артистка, родители которой похоронены в Одессе (их родном городе) и которая сама много лет жила в этой прекрасной жемчужине на Черном море, продолжает молчать о российском вторжении и приспосабливаться к ситуации.
Как и певица Наташа Королева, она, боясь того, что в РФ закроют Instagram, уже пиарила свой ТГ-канал.
И даже приглашала поклонников в "Одноклассники".
Но украинцы ждут ответ от артистки и надеются, что в ней проснется хоть что-то человеческое.
Отметим, что многие публичные люди из РФ уже высказались против войны в Украине:
- Пара Леонид Агутин и Анжелика Варум требуют прекратить войну.
- Жена Федора Бондарчука выступила против войны в Украине с открытым письмом сценаристов РФ.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Российский актер Алексей Панин признался, что ему стыдно за его российский паспорт.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
- Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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