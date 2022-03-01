Жена Федора Бондарчука выступила против войны в Украине с открытым письмом сценаристов РФ

Не все российские знаменитости закрывают глаза на войну в Украине, многие из них осознают весь ужас путинской агрессии и становятся на сторону украинского народа

Паулина Андреева опубликовала открытое письмо сценаристов РФ / Фото: Instagram

С каждым днем появляется все больше обращений и постов в соцсетях от знаменитостей, который поддерживают Украину в войне с Россией. Свою антипутинскую позицию высказал актер Роберт Де Ниро, Анджелина Джоли, Джим Керри, Мадонна, Дженнифер Энистон и другие мировые звезды.

Кроме того, не побоялись высказаться против Путина и российские деятели искусства. Так, например, актриса и сценарист Паулина Андреева опубликовала открытое письмо сценаристов РФ с призывом остановить войну.

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У нас запрещено употреблять слово "война". Слово "мир" у нас употреблять можно. Мир Украины – разрушается. Мир независимого суверенного государства сейчас под обстрелами. Мир России – разрушается. Тот мир, который уже наступил в нашей стране и ещё наступит в ближайшем и отдаленном будущем, – это мир изоляции, мир экономической, культурной, гуманитарной катастрофы. Катастрофы и для тех, кто "не согласен", и для тех, кто поддерживает военную спецоперацию. Мы, сценаристы РФ, призываем во имя нашего общего мира прекратить военные действия и найти слова для диалога и переговоров, – гласит письмо.

Стоит отметить, что Паулина Андреева супруга известного российского актера и режиссера Федора Бондарчука, который в свою очередь является членом Высшего совета политической партии "Единая Россия" Владимира Путина и с 2018 года входит в Президентский совет по культуре и искусству.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям высказались о войне в Украине, несмотря на правила королевской семьи.