У минулому одеситка Лариса Доліна продовжує мати антиукраїнську позицію і мовчить про війну

Лариса Доліна продовжує мовчати про війну в Україні / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Відома співачка та актриса Лариса Долина продовжує розчаровувати українців. Вона, як і раніше, не говорить про війну в Україні, яку розв'язав Путін.

Від Лариси Доліної, яка з 2003 року є членом "Єдиної Росії" та незаконно відвідувала Крим, можна не чекати на підтримку в момент, коли Росія напала на Україну. Артистка, батьки якої поховані в Одесі (їхньому рідному місті) і яка сама багато років жила у цій прекрасній перлині на Чорному морі, продовжує мовчати про російське вторгнення та пристосовуватись до ситуації.

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Як і співачка Наташа Корольова, вона, боячись того, що в РФ закриють Instagram, вже піарила свій ТГ-канал.

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І навіть запрошувала шанувальників до "Однокласників".

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Але українці чекають на відповідь від артистки і сподіваються, що в ній прокинеться хоч щось людське.

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скріншоти з інстаграм Лариси Доліної

Зазначимо, що багато публічних людей із РФ вже висловилися проти війни в Україні:

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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