Ведущий "Холостячки" намекнул на отношения Златы с одним из финалистов

Григорий Решетник и Злата Огневич / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

После завершения проекта "Холостячка" многих интересует вопрос, с кем же построила свои отношения Злата Огневич. Ведь в анонсе пост-шоу стало понятно, что с победителем проекта Андреем Задворным холостячка рассталась.

Подогревать интерес к предстоящему выпуску шоу о жизни после проекта стал его ведущий Григорий Решетник. В своем Instagram он выставил фотографию вместе со Златой и Дмитрием Шевченко. На ней холостячка и финалист выглядят счастливыми, но вместе они или нет остается только догадываться.

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Решетник намекнул на отношения Златы с Димой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В тоже время многие комментаторы не верят в то, что пара все таки сложилась. Некоторые посчитали, что ведущий проекта пытается лишь запутать телезрителей.

"Если Гриша выставляет так, будто бы они вместе, то это на тысячу процентов так не будет!"

"Гриша, хватит интриг. Они не вместе"

"Уже много кто понимает, то, что вы как бы показываете, с точностью наоборот!"

"Это все интрига"

Скриншот – instagram.com/grisha_reshetnik

Стоит отметить, что немногим позже Решетник опубликовал еще одно фото. На этот раз с Максимом Тарапатой, которого считали главным претендентом на сердце Златы, но они покинул проект в шаге от финала.

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Это – жизнь...и она...непредсказуема... – подписал публикацию Решетник.

Ведущий проекта поддерживает Макса Тарапату / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В то, что Огневич и Тарапата сошлись верит большее количество людей, ведь недавно пару заметили во время совместной прогулки в Киеве.

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