Искренне верила, что встречу любовь – Злата Огневич о финале Холостячки-2

Завершился второй сезон романтического реалити "Холостячка-2". Как всегда, не все зрители остались довольны выбором главной героини. Но что о финале говорит сама Злата?

Злата Огневич прокомментировала финал "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В шоу "Холостячка-2" победителем проекта стал Андрей Задворный. В своем Instagram-аккаунте Злата Огневич уже поделилась эмоциями по поводу шоу, написав трогательный пост:

Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте, и вот она со мной случилась! Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала "да" Андрею, и хочу с вами поделиться своими чувствами! Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет: "Верю", – написала Огневич, сопроводив свои слова снимками, сделанными во время финала "Холостячки-2".

Андрей Задворный стал победителем "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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В комментариях одни поклонники поздравили Злату, другие же удивились ее выбору и выразили возмущение по поводу победы Андрея Задворного в шоу.

Кстати, вот еще одна суперновость из мира ТВ – DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют в новогоднюю ночь в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

Что известно об Андрее Задворном – победителе шоу?

Андрею 32 года. Предприниматель, владеет собственным производством деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10 лет.

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Женился в 22 года, в браке родилась дочь. Позже с супругой развелся, но поддерживает с ней хорошие отношения. Обожает свою дочь, проводит с ней много времени. После брака были серьезные отношения, в которых девушка ему изменила.

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