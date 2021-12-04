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Сеть смущена выбором Златы Огневич в финале Холостячки-2: Самое большое разочарование вечера

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
4 декабря, 10:27
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Всем уже известно, что в финале "Холостячки-2" победил Андрей Задворный. Именно с ним Злата хочет в дальнейшем строить отношения и, возможно, создать семью. Впрочем, зрители по-разному отреагировали на выбор певицы
Зрители возмущены из-за финала реалити "Холостяка-2".
Зрители возмущены из-за финала реалити "Холостяка-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

В финале романтического реалити "Холостячка" добиться сердца Златы Огневич пытались трое мужчин – Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Но певица решила, что хочет развивать отношения с Андреем – именно он стал избранником девушки.

Если вы вдруг пропустили 12 выпуск "Холостячки", то мы вам предлагаем узнать самые интересные моменты последнего эпизода этого проекта в материале.

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Выбор Златы Огневич произвел настоящий фурор в Сети – зрители шокированы и даже разочарованы. Они ведь были уверены, что главная героиня выберет...Диму Шевченко.

Мы просмотрели комментарии в Instagram-аккаунтах Златы, Андрея, а также на официальной странице реалити. Отметим, многие фолловеры выражают недовольство. Они считают, что Огневич сделала большую ошибку в финале.

Фанаты в шоке от выбора Златы Огневич в финале проекта.
Фанаты в шоке от выбора Златы Огневич в финале проекта. / Фото: пресс-служба СТБ

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Некоторые поклонники проекта не верят в искренность чувств пары. Однако были и те, которые радуются Злате и Андрею и желают им счастья.

Страница шоу "Холостячка":

У Златы и Андрея были самые экстремальные свидания на проекте.
У Златы и Андрея были самые экстремальные свидания на проекте. / Фото: Скриншот из YouTube

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  • Жалею, что смотрела этот сезон. Это прямое разочарование. Теперь не удивлена, почему у Златы не складываются отношения, если она таких выбирает.
  • Еще не видела такого цирка. Ну и дура. Дима правильно сделал, что ушел не попрощавшись.
  • Это фиаско.
  • Самого стремянного гуся выбрала.
  • Хорошо, что Андрея выбрала, она недостойна Димы.
  • Расходимся. Просто разбила Диме сердце.
  • Она выбирала сердцем? Им самим не смешно? Где там химия между Андреем и нею? Дешевая игра. Стоп, снято. Хорошо отыграли, аплодисменты. Расходимся.
  • Это серьезно? Где у женщины логика?
  • Это пи***ц! Уже вторая холостячка выбирает клоуна!
Фото: скриншот instagram/holostyakstb
Фото: скриншот instagram/holostyakstb

Страница Андрея Задворного:

Злата Огневич выбрала в финале Андрея Задворного.
Злата Огневич выбрала в финале Андрея Задворного. / Фото: пресс-служба СТБ

  • Похоже на бред.
  • Разочарование.
  • Злата, ты никогда так не ошибалась.
  • Поздравляю дорогой друг! А плохие коменты всегда будут.
  • Это очень неожиданно.
  • Слава Богу, я на это и надеялась.
  • Очень неожиданно. поздравляю вас.
  • Поздравляю! Это неожиданно, но очень круто.
Фото: скриншот instagram/zadvornyi_andrii

Страница Златы Огневич:

Андрей Задворный и Злата Огневич.
Андрей Задворный и Злата Огневич. / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

  • Ужасный выбор.
  • Почему этой любви раньше никто не заметил?
  • Злата, как же так? Дмитрий топчик по всем позициям.
  • Самое большое разочарование вечера. Очень жалко. Ваши глаза говорили другое.
  • Совершенно не искренняя и не настоящая. Очень грустно.
  • Думаю, он вас разочарует.
  • Это ужас! Выбрать того, кому все равно! Кто весь проект только и делал, чтобы его выгнали!? Ну как!? В голове не укладывается! Он не сделал ничего, только шутил и унижал. Шок! Ему даже на своих родителей все равно! Разочарование!
Фото: скриншот instagram/zlata.ognevich

Как бы то ни было и какие бы комментарии поклонники ни писали, но Злата сделали свой выбор в пользу Андрея. На проекте у них сложилась красивая lovestories, а какие у них отношения после реалити – мы уже узнаем 10 декабря на пост-шоу.

Больше новостей о романтическом реалити:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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