Сеть смущена выбором Златы Огневич в финале Холостячки-2: Самое большое разочарование вечера

Всем уже известно, что в финале "Холостячки-2" победил Андрей Задворный. Именно с ним Злата хочет в дальнейшем строить отношения и, возможно, создать семью. Впрочем, зрители по-разному отреагировали на выбор певицы

Зрители возмущены из-за финала реалити "Холостяка-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

В финале романтического реалити "Холостячка" добиться сердца Златы Огневич пытались трое мужчин – Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Но певица решила, что хочет развивать отношения с Андреем – именно он стал избранником девушки.

Если вы вдруг пропустили 12 выпуск "Холостячки", то мы вам предлагаем узнать самые интересные моменты последнего эпизода этого проекта в материале.

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Выбор Златы Огневич произвел настоящий фурор в Сети – зрители шокированы и даже разочарованы. Они ведь были уверены, что главная героиня выберет...Диму Шевченко.

Мы просмотрели комментарии в Instagram-аккаунтах Златы, Андрея, а также на официальной странице реалити. Отметим, многие фолловеры выражают недовольство. Они считают, что Огневич сделала большую ошибку в финале.

Фанаты в шоке от выбора Златы Огневич в финале проекта. / Фото: пресс-служба СТБ

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Некоторые поклонники проекта не верят в искренность чувств пары. Однако были и те, которые радуются Злате и Андрею и желают им счастья.

Страница шоу "Холостячка":

У Златы и Андрея были самые экстремальные свидания на проекте. / Фото: Скриншот из YouTube

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Жалею, что смотрела этот сезон. Это прямое разочарование. Теперь не удивлена, почему у Златы не складываются отношения, если она таких выбирает.

Еще не видела такого цирка. Ну и дура. Дима правильно сделал, что ушел не попрощавшись.

Это фиаско.

Самого стремянного гуся выбрала.

Хорошо, что Андрея выбрала, она недостойна Димы.

Расходимся. Просто разбила Диме сердце.

Она выбирала сердцем? Им самим не смешно? Где там химия между Андреем и нею? Дешевая игра. Стоп, снято. Хорошо отыграли, аплодисменты. Расходимся.

Это серьезно? Где у женщины логика?

Это пи***ц! Уже вторая холостячка выбирает клоуна!

Фото: скриншот instagram/holostyakstb

Фото: скриншот instagram/holostyakstb

Страница Андрея Задворного:

Злата Огневич выбрала в финале Андрея Задворного. / Фото: пресс-служба СТБ

Похоже на бред.

Разочарование.

Злата, ты никогда так не ошибалась.

Поздравляю дорогой друг! А плохие коменты всегда будут.

Это очень неожиданно.

Слава Богу, я на это и надеялась.

Очень неожиданно. поздравляю вас.

Поздравляю! Это неожиданно, но очень круто.

Фото: скриншот instagram/zadvornyi_andrii

Страница Златы Огневич:

Андрей Задворный и Злата Огневич. / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Ужасный выбор.

Почему этой любви раньше никто не заметил?

Злата, как же так? Дмитрий топчик по всем позициям.

Самое большое разочарование вечера. Очень жалко. Ваши глаза говорили другое.

Совершенно не искренняя и не настоящая. Очень грустно.

Думаю, он вас разочарует.

Это ужас! Выбрать того, кому все равно! Кто весь проект только и делал, чтобы его выгнали!? Ну как!? В голове не укладывается! Он не сделал ничего, только шутил и унижал. Шок! Ему даже на своих родителей все равно! Разочарование!

Фото: скриншот instagram/zlata.ognevich

Как бы то ни было и какие бы комментарии поклонники ни писали, но Злата сделали свой выбор в пользу Андрея. На проекте у них сложилась красивая lovestories, а какие у них отношения после реалити – мы уже узнаем 10 декабря на пост-шоу.

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