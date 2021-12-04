Сеть смущена выбором Златы Огневич в финале Холостячки-2: Самое большое разочарование вечера

В финале романтического реалити "Холостячка" добиться сердца Златы Огневич пытались трое мужчин – Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Но певица решила, что хочет развивать отношения с Андреем – именно он стал избранником девушки.
Если вы вдруг пропустили 12 выпуск "Холостячки", то мы вам предлагаем узнать самые интересные моменты последнего эпизода этого проекта в материале.
Выбор Златы Огневич произвел настоящий фурор в Сети – зрители шокированы и даже разочарованы. Они ведь были уверены, что главная героиня выберет...Диму Шевченко.
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Мы просмотрели комментарии в Instagram-аккаунтах Златы, Андрея, а также на официальной странице реалити. Отметим, многие фолловеры выражают недовольство. Они считают, что Огневич сделала большую ошибку в финале.
Некоторые поклонники проекта не верят в искренность чувств пары. Однако были и те, которые радуются Злате и Андрею и желают им счастья.
Страница шоу "Холостячка":
- Жалею, что смотрела этот сезон. Это прямое разочарование. Теперь не удивлена, почему у Златы не складываются отношения, если она таких выбирает.
- Еще не видела такого цирка. Ну и дура. Дима правильно сделал, что ушел не попрощавшись.
- Это фиаско.
- Самого стремянного гуся выбрала.
- Хорошо, что Андрея выбрала, она недостойна Димы.
- Расходимся. Просто разбила Диме сердце.
- Она выбирала сердцем? Им самим не смешно? Где там химия между Андреем и нею? Дешевая игра. Стоп, снято. Хорошо отыграли, аплодисменты. Расходимся.
- Это серьезно? Где у женщины логика?
- Это пи***ц! Уже вторая холостячка выбирает клоуна!
Страница Андрея Задворного:
- Похоже на бред.
- Разочарование.
- Злата, ты никогда так не ошибалась.
- Поздравляю дорогой друг! А плохие коменты всегда будут.
- Это очень неожиданно.
- Слава Богу, я на это и надеялась.
- Очень неожиданно. поздравляю вас.
- Поздравляю! Это неожиданно, но очень круто.
Страница Златы Огневич:
- Ужасный выбор.
- Почему этой любви раньше никто не заметил?
- Злата, как же так? Дмитрий топчик по всем позициям.
- Самое большое разочарование вечера. Очень жалко. Ваши глаза говорили другое.
- Совершенно не искренняя и не настоящая. Очень грустно.
- Думаю, он вас разочарует.
- Это ужас! Выбрать того, кому все равно! Кто весь проект только и делал, чтобы его выгнали!? Ну как!? В голове не укладывается! Он не сделал ничего, только шутил и унижал. Шок! Ему даже на своих родителей все равно! Разочарование!
Как бы то ни было и какие бы комментарии поклонники ни писали, но Злата сделали свой выбор в пользу Андрея. На проекте у них сложилась красивая lovestories, а какие у них отношения после реалити – мы уже узнаем 10 декабря на пост-шоу.
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