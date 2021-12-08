Ведучий "Холостячки" натякнув на відносини Злати з одним із фіналістів.

Григорій Решетник та Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Після завершення проекту "Холостячка" багатьох цікавить питання, з ким же збудувала свої стосунки Злата Огнєвіч. Адже в анонсі пост-шоу стало зрозуміло, що з переможцем проекту Андрієм Задворним холостячка розлучилася.

Підігрівати інтерес до випуску шоу про життя після проекту став його ведущий Григорій Решетник. У своєму Instagram він виставив фотографію разом із Златою та Дмитром Шевченко. На ній холостячка та фіналіст виглядають щасливими, але разом вони чи ні залишається лише здогадуватися.

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Решетник натякнув на відносини Злати з Дімою / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Водночас багато коментаторів не вірять у те, що кілька все-таки склалася . Дехто вважає, що ведущий проекту намагається лише заплутати телеглядачів.

"Якщо Гріша виставляє то так, ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде!"

"Гришу, вистачить інтриг. Вони не разом"

"Уже багато хто розуміє, те, що ви показуєте, з точністю навпаки!"

"Це все інтрига"

Скріншот – instagram.com/grisha_reshetnik

Трохи пізніше Решетник опублікував ще одне фото . Цього разу з Максимом Тарапатою, якого вважали головним претендентом на серце Злати, але вони залишили проєкт за крок від фіналу.

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Це – життя...і воно...непередбачуване... – підписав публікацію Решетник.

Ведучий проекту підтримує Макса Тарапату / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

У те, що Огнєвіч та Тарапата зійшлися вірить більша кількість людей, адже нещодавно пару помітили під час спільної прогулянки у Києві .

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