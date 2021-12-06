Злата летит со мной: Хветкевич из Холостячки отправился в США и показал кадры из самолета

Хветкевич опубликовал фото со Златой / Фото: instagram.com/diveeasy/, instagram.com/diveeasy

Проект "Холостячка" со Златой Огневич уже подошел к концу, в финале шоу певица выбрала Андрея Задворного. Однако, есть подозрения, что отношения между парой не сложились и Злата после проекта изменила свое решение.

Так, в своем Instagram-аккаунте Андрей Хветкевич, который покинул шоу в десятом выпуске, создал очередную интригу. Мужчина добавил историю с подписью "Злата летит со мной". На секунду поклонники пары понадеялись на то, что холостячка отправиться с Андреем в Америку.

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Но, как оказалось, это была лишь шутка от Хветкевича. На борту самолета был журнал, в котором он нашел фото певицы.

Скриншот – instagram.com/diveeasy

Как рассказал Хветкевич, на некоторое время ему необходимо вернуться в Майями для того, чтобы решить свои дела, которые касаются бизнеса. Мужчина пообещал вернуться до следующей пятницы, ведь они с другими участниками проекта запланировали очередной совместный просмотр пост-шоу. В нем зрители узнают, как сложилась дальнейшая судьба героев второго сезона "Холостячки".

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