Злата летить зі мною: Хветкевич із Холостячки вирушив до США та показав кадри з літака

Хветкевич опублікував фото із Златою / Фото: instagram.com/diveeasy/, instagram.com/diveeasy
Проект "Холостячка" зі Златою Огнєвіч уже добіг кінця, у фіналі шоу співачка обрала Андрія Задворного . Проте є підозри, що відносини між парою не склалися і Злата після проекту змінила своє рішення.
Так, у своєму Instagram -акаунті Андрій Хветкевич, який залишив шоу у десятому випуску , створив чергову інтригу . Чоловік додав історію з підписом "Злата летить зі мною" . На секунду шанувальники пари сподівалися, що холостячка вирушить з Андрієм в Америку.
Але, як виявилося, це був лише жарт від Хветкевича. На борту літака був журнал, де він знайшов фото співачки.
Як розповів Хветкевич, на деякий час йому необхідно повернутися до Майямі для того, щоб вирішити свої справи, які стосуються бізнесу. Чоловік пообіцяв повернутись до наступної п'ятниці, адже вони з іншими учасниками проекту запланували черговий спільний перегляд пост-шоу. У ньому глядачі дізнаються, як склалась подальша доля героїв другого сезону "Холостячки".
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