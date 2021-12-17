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Канал Україна покаже пригодницьку комедію DZIDZIO Де гроші – дата прем'єри

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 17:42
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Нова квест-комедія DZIDZIO об'єднала зірковий акторський склад: Ада Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв, Володимир Остапчук та інших. Коли ж прем’єра фільму на каналі "Україні" – читайте нижче
26 грудня на телеканалі "Україна" відбудеться прем’єра авантюрної комедії-квесту "Де гроші".
26 грудня на телеканалі "Україна" відбудеться прем’єра авантюрної комедії-квесту "Де гроші". / Фото: DZIDZIOFILM

Вже у неділю, 26 грудня о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем’єра авантюрної комедії-квесту "Де гроші" виробництва компанії DZIDZIOFILM.

У головних ролях знялись легендарна Ада Роговцева та неймовірний Михайло Хома (DZIDZIO), разом з ними глядачі поринуть у захопливі й часом небезпечні пошуки скарбу, захованого в таємничому будинку-квесті.

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26 грудня прем'єра комедії "Де гроші" на телеканалі "Україна".
26 грудня прем'єра комедії "Де гроші" на телеканалі "Україна". / Фото: DZIDZIOFILM

За сюжетом, піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на визволення друга з-під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту – Ади Потоцької. Але він не знає, що питання "Де гроші?" цікавить не лише його.

Як пояснив Михайло Хома, унікальність фільму у тому, що усі глядачі будуть заангажовані шукати гроші разом з персонажами.

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До речі, гроші будуть не там, де ви подумали. А щоб трошки відкрити таємницю, наведу маленьку фразу з фільму: "Мріяти мало". Щоб реалізувати ідею – треба працювати. Закохатися в ту справу по вуха, зануритися повністю, і тоді буде результат, – додав DZIDZIO.

Михайло Хома виступив режисером-постановником та виконавцем головної ролі.
Михайло Хома виступив режисером-постановником та виконавцем головної ролі. / Фото: DZIDZIOFILM

Як режисер-постановник та виконавець головної ролі Михайло Хома особисто запросив зірок шоу-бізу зіграти в пригодницькій кінострічці.

Нова квест-комедія DZIDZIO об'єднала зірковий акторський склад.
Нова квест-комедія DZIDZIO об'єднала зірковий акторський склад. / Фото: DZIDZIOFILM

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Ролі в картині виконали: Ада Роговцева, Анна Буткевич, Сергій Либа, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Олексій Тритенко, Євген Сморигін, Наталя Холоденко, Діма Варварук та інші.

У мене був чудовий червень, який я провела в роботі з цією групою і з Михайлом, – розповідає виконавиця головної ролі Ада Роговцева.

Знаменита акторка назвала команду, що працювала над створенням кіно "рідними людьми".

Ми всі були націлені на те, щоб вийшло добре. Мені дуже приємно, що я втрапила в таку історію. Раджу подивитися цей фільм, адже, по-перше, він смішний, по-друге, він добрий, по-третє, він потрібен тому, що, хоча це й поширена фраза, що гроші нічого не вирішують – вони вирішують багато. Але не все! Головного вони не вирішують – про це сюжет, – ділиться Роговцева.

Сюжет фільму розповідає про авантюрні дії.
Сюжет фільму розповідає про авантюрні дії. / Фото: DZIDZIOFILM

Зйомки стрічки тривали влітку у Києві. Також частина зйомок відбулася і у Львові.

За словами телеведучого Володимира Остапчука, фільм "Де гроші" вразить глядачів влучним гумором, знайомими обличчями і мріями головного героя, а ще спецефектами і голівудською картинкою.

Зйомки стрічки тривали влітку в Києві та Львові.
Зйомки стрічки тривали влітку в Києві та Львові. / Фото: DZIDZIOFILM

Михайло Хома – професіонал, який відчуває тонко суть кіно: вражати і вчити. Адже зрештою, попри зав’язку на квестах і винагороді, перемагає людяність і щире ставлення, а гроші – то пусте, – зазначив Остапчук.

Подивитись прем'єру фільму "Де гроші" глядачі зможуть 26 грудня о 21:00 на каналі "Україна".

Нагадаємо, комедія-квест "Де гроші" вийшла в кінопрокат 21 жовтня. Тизер кінострічки – можете перглянути тут.

До речі, DZIDZIO разом з Олею Поляковою заспівають дуетом в новорічну ніч у шоу "Маска". Вони вперше виконають спільну пісню "Щасливі люди" перед мільйонами глядачів.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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