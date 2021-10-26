Надежда Хильская об актерстве: "Главное – не заработать шизофрению"

Уже 25 октября на канале НЛО TV состоится премьера нового сезона ситкома "Швидка". В непростом деле бригадам экстренной медицинской помощи уже четвертый сезон подряд будет помогать врач приёмного отделения – красивая и умная Виталина Романовна. Ее в сериале воплощает актриса Надежда Хильская

Звезда НЛТ TV Надежда Хильская в большом интервью рассказала об актерстве / Фото: пресс-служба

В настоящей жизни Хильская, как и ее героиня, обладает множеством талантов и явной целеустремленностью. Мы расспросили Надежду о работе в проекте "Швидка", профессиях, освоенных до полного погружения в актерство, ревности мужа, а также причинах моральной усталости, о которой актриса писала в соцсетях.

Надя, расскажи, как прошли съемки нового сезона "Швидкої".

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Съемки 4-го сезона прошли весьма стремительно, но от этого не менее весело и радостно, потому что сценарий – бомба. Думаю, зрителям будет очень интересно.

Актриса Надежда Хильская / Фото: пресс-служба

Стала ли роль доктора Виталины знаковой для тебя?

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Конечно, ведь это моя первая линейная роль. Тем более, такая шикарная! Мне очень повезло. Я попала в здоровский коллектив. Режиссер, продюсер, актеры – все очень классные. И с каждым годом мы становимся только роднее.

Было ли такое, что в реальной жизни пригодились медицинские знания, приобретенные во время работы над "Швидкою"?

Что касается использования знаний или навыков непосредственно со съемок сериала – не было. Но однажды была ситуация, когда я вызывала скорую для ребенка на дом, и врач узнал во мне Виталину Романовну. Можно сказать, что "Швидка" все-таки мне пригодилась в реальной жизни (улыбается – ред.).

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Твоя героиня Виталина весьма ревнива. А ты ревнуешь мужа-актера к коллегам, с которыми он играет любовь?

Нет, мы не ревнуем друг друга к партнерам по съемкам, потому что это часть нашей профессии. Обсуждаем работу, как и все люди. От других сфер деятельности нас отличает лишь то, что мы говорим: "У меня сегодня постельная сцена была с таким-то актером", "А я сегодня целовался с такой-то актрисой" (смеется – ред.).

Надежда Хильская с мужем / Фото: пресс-служба

Судя по твоей биографии, ты очень целеустремленная. С ранних лет пыталась работать и зарабатывать?

Да, какие-то подработки были еще во времена школы. Например, раздавала листовки от одной компании газированных напитков. А затем, когда мне было 15, начала петь в вечернем шоу в кафе-кабаре – одну песню за пятнадцать гривен. Потом вышла на новый уровень – целых две песни. А со временем еще и начала вести то самое шоу. Вот такой вот подъем по карьерной лестнице.

А как родители тогда отнеслись к подработке в кафе-кабаре?

Отлично отнеслись. Я в 15 лет уже была достаточно сформированной и самостоятельной девушкой. И мне всегда хватало головы на плечах, чтобы наладить коммуникацию с кем бы то ни было. Конечно, бывали в жизни ситуации, когда приставали посетители заведения. Но это уже началось в ночном клубе, где я пела больше десяти лет в музыкальном коллективе. Тогда я сразу же обращалась к сотрудникам охраны, и они всегда приходили на помощь.

До работы в кино Надежда Хильская пела в баре и преподавала вокал / Фото: пресс-служба

Ночная жизнь была прям насыщенной, выматывающей, потому что нужно было ее совмещать с театром. Но при этом я запомнила то время как очень классное! Из выступлений в клубе с букетами цветов я уходила чаще, чем из театра после спектаклей. Это было очень приятно.

Ты ведь занималась еще и преподаванием вокала. Нравилась ли тебе эта работа?

Обожаю преподавать, только не детям. Люблю заниматься со взрослыми. Детвору нужно в большей степени развлекать, а со взрослыми можно до таких инсайтов докопаться, что порой даже сама удивлялась!

Почему в какой-то момент стала меньше заниматься пением и сделала упор именно на актерство?

Очень долго я пыталась усидеть на многих стульях одной попой. Потому решила попробовать не распыляться. Посмотрим, к чему это приведет.

Надежда Хильская на съемках сериала "Швидка" / Фото: пресс-служба

Как думаешь, в чем главное преимущество работы актрисой?

В том, что я могу проживать не одну жизнь, а множество: побыть и врачом, и химиком-спасателем, и какой-нибудь суперстервой. Это же так увлекательно! Главное – не заработать шизофрению (улыбается – ред.).

А хотела бы заниматься дубляжем фильмов или сериалов?

Очень хотела бы. Это моя мечта! Хочу озвучивать любых персонажей, но больше всего – диснеевских принцесс. Чтобы все по классике и с песнями.

Недавно твои муж и доченька отдыхали во Франции на Лазурном берегу. Почему не поехала с ними?

Я работала, да и муж тоже поехал на съемки. Просто так получилось, что это территориально совпало с местом, где живет моя мама. Странно было бы не воспользоваться этим и не отвезти внучку в гости к бабушке.

Надежда Хильская с мужем и дочерью / Фото: пресс-служба

Ты писала в соцсетях, что сейчас морально устала. В чем причина?

Наверное, все наслоилось – и осенняя хандра, и просто усталость. Вот-вот заканчивается проект, который длился полгода. Немного выдохну. Но мне хватит пару, максимум три выходных, и я опять завою по работе!

Какой лучший способ восстановить позитивный настрой для тебя?

Нет ничего лучше, чем поубирать, купить себе букетик цветов и в чистой квартире посмотреть какой-нибудь хороший сериал, душевное кино, интервью или передачу, при этом щелкая семечки. Этим я и займусь в ближайшее время!

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