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Солист балета Национальной оперы Артем Дацишин погиб от рук российских оккупантов

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17 марта, 22:05
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Звезда украинского балета Артем Дацишин несколько недель боролся за свою жизнь в больнице после обстрела российских оккупантов
Погиб артист балета Артем Дацишин
Погиб артист балета Артем Дацишин / Фото: Facebook

Следом за трагической новостью о смерти заслуженной артистки Украины Оксаны Швец, стало известно о гибели солиста балета Национальной оперы Украины Артема Дацишина.

О смерти артиста сообщила коллега Дацишина Татьяна Боровик на своей странице в Facebook.

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Скриншот – Facebook

Как стало известно, артист получил серьезные ранения после обстрела российских оккупантов еще в начале войны, 26 февраля. Несколько недель Дацишин находился в больнице, где боролся за жизнь.

К сожалению, жизнь звезды балета оборвалась в возрасте 43 лет. Прощание с Дашициным пройдет 18 марта в 11 часов утра.

Артем Дацишин: что известно?

Артем Дацишин родился в Херсоне. Артист был лауреатом международного конкурса Сергея Лифаря и Рудольфа Нуриева. Имя Дацишина появлялось на афишах в Японии, Германии, Италии, Ливане и других странах.

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Наиболее известные постановки с участием Дацишина: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица" П. Чайковского, "Жизель" А. Адана, "Баядерка" Л. Минкуса, "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили дом бывшего мужа Ани Лорак. А также жилье продюсера Игоря Кондратюка под Киевом.

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