Меган Маркл хочет присвоить себе слово, потому что оно похоже на имя ее сына

Герцогиня Сассекская пытается зарегистрировать торговую марку под названием Аrchetypes

Меган Маркл решила присвоить себе слово, которому более 470 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга принца Гарри – Меган Маркл, с которой они едва не расстались, пытается зарегистрировать слово "аrchetypes" (архетипы) как торговую марку. Ей это нужно для собственной серии подкастов на Spotify.

Одна из компаний Меган и Гарри – Archewell Audio в прошлом месяце подала заявку на эксклюзивное использование вышеупомянутого слова в Бюро по патентам и товарным знакам США, пишет Daily Mail.

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Archetypes созвучно с именем первенца герцогов Сассекских – Арчи, и бывшая актриса хочет сделать это слово авторской собственностью.

Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи / Фото: Getty Images

К слову, "архетип" впервые вошло в английский язык примерно в 1540-х годах и имеет латинское и греческое происхождения. Маловероятно, что Меган Маркл удастся присвоить его себе.

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Также эксперты уверены, что герцогиня может столкнуться с проблемами со стороны других компаний, которые уже используют слово "аrchetypes". Например, в США зарегистрирована фирма с таким названием, которая производит чистящие средства и средства по уходу за кожей.

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри были замечены в компании принцессы Евгенией и ее мужа. Это первая встреча Сассекских с другими членами королевской семьи за долгое время.

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