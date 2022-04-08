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Меган Маркл хочет присвоить себе слово, потому что оно похоже на имя ее сына

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 10:35
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Герцогиня Сассекская пытается зарегистрировать торговую марку под названием Аrchetypes
Меган Маркл решила присвоить себе слово, которому более 470 лет
Меган Маркл решила присвоить себе слово, которому более 470 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга принца Гарри – Меган Маркл, с которой они едва не расстались, пытается зарегистрировать слово "аrchetypes" (архетипы) как торговую марку. Ей это нужно для собственной серии подкастов на Spotify.

Одна из компаний Меган и Гарри – Archewell Audio в прошлом месяце подала заявку на эксклюзивное использование вышеупомянутого слова в Бюро по патентам и товарным знакам США, пишет Daily Mail.

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Archetypes созвучно с именем первенца герцогов Сассекских – Арчи, и бывшая актриса хочет сделать это слово авторской собственностью.

Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи
Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи / Фото: Getty Images

К слову, "архетип" впервые вошло в английский язык примерно в 1540-х годах и имеет латинское и греческое происхождения. Маловероятно, что Меган Маркл удастся присвоить его себе.

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Также эксперты уверены, что герцогиня может столкнуться с проблемами со стороны других компаний, которые уже используют слово "аrchetypes". Например, в США зарегистрирована фирма с таким названием, которая производит чистящие средства и средства по уходу за кожей.

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри были замечены в компании принцессы Евгенией и ее мужа. Это первая встреча Сассекских с другими членами королевской семьи за долгое время.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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